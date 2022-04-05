34歲大陸女星趙麗穎人氣很高，從臨演一路到主角並不容易，不是科班演員出身的她，靠著自己的努力精進演技，從《陸貞傳奇》開始接連出演《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等多部電視劇作品，憑藉著精湛的演技和嬌憨外貌受到一票粉絲追捧，近日她在網上曬出自拍，模樣清秀就像學生妹。

女演員趙麗穎有標誌性的圓臉，使她給人可愛的印象，即使已經34歲，還是看起來像20多歲。照片中的她穿著白襯衫黑裙子，脖子上打著黑色領帶，很有學生制服的感覺，戴上貝雷帽蓋住烏黑長髮，整個人有點文青少女的樣子，她對著鏡頭露出微笑，單手比出yeah的姿勢，心情似乎不錯。

而從粉絲發出來的圖片看，趙麗穎坐在椅子上，能看見她穿著黑皮鞋白襪子，學院風格濃厚，她將椅子轉向正面，露出燦爛微笑，讓人注意的是校服裙下還有一雙白嫩美腿，模樣青春無敵。

粉絲忍不住在底下回應「叫學姐！」、「節日快樂，趙麗穎好漂亮」、「誰能拒絕這麼漂亮的甜妹？」、「學姐我可以！」、「老婆好漂亮」、「集美麗可愛清純乾淨有實力為一體的美少女，誰能不愛呢」、「誰看了不說一句漂亮學姐」、「趙麗穎是一直沒變，還是那樣美」、「是我的甜美學姐沒錯了，學姐給個機會」、「雖然不是很驚豔的那種，但是看著很舒服」