雖仍面臨戰爭與通膨壓力，台股近期隨國際股市修正後持穩反彈，盤面無明顯主流，短線仍以區間整理的機會較大，個股依題材、籌碼各自表述，趨勢性個股相對易獲得青睞。(圖/先探投資週刊提供)

屋漏偏逢連夜雨，運費高漲是通貨膨脹的源頭，然而正當歐美疫情和緩，與病毒共存漸成共識，經濟也逐漸邁向復甦之際，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，後續則是一連串西方國家實施經濟制裁，而兩國所出口大宗包含石油、天然氣、鐵礦與非鐵金屬，加上農產品小麥、玉米等，引發國際性通膨壓力全面來襲。

升息抗通膨

通膨壓力與日俱增，加上俄烏戰爭的雙重壓力下，美國聯準會正式開啟升息循環，一般根據點陣圖預估全年將升息七碼，且五月可能一口氣升息兩碼，並提前進行縮表，花旗預期最為大膽，除了預估二○二三年基準利率攀升至三．五～三．七五％，遠高於聯準會預測中間值之外，甚至可能會一次升息三碼。

此外，美銀經濟學家則預期至明年中，利率將回到三％以上。綜合顯示，聯準會短期內必將通膨視為頭號大敵，經濟成長率可能暫時被犧牲，而台灣央行也罕見與美國同步，幅度同樣是一碼，與過往遞延或減半大不相同，台幣近年本就是強勢貨幣，此舉將有助緩和輸入性通膨，對金融股利差也將帶來助益。

升息與縮表都代表著貨幣政策朝向緊縮的方向行進，對於整體金融市場都有影響，美國五年期公債殖利率超過十年期公債殖利率，這個訊號顯示投資人對短期憂慮程度高於長期，就是所謂的殖利率曲線倒掛，示警可能會出現經濟衰退，過去五○年共計發生七次，而後股市都出現修正走勢，最後一次是二○一九年，然二○年修正主要為疫情所導致。

台灣因防疫有成，近年經濟表現於國際間屬相對亮眼，然而面對來勢洶洶的通貨膨脹，舉凡生活中的餐飲、房價、油價等，都讓一般人很有感覺，就此同時，疫情再次出現爆發跡象，政府三申五令、軟硬兼施，期盼人民施打疫苗，雖整體疫情相較鄰國輕微許多，不過接下來將是清明連假，每個人都該自覺。

道瓊與S&P 500指數分別修正十二．六六％、十四．六一％後展開反彈，代表科技股的Nasdaq與費城半導體指數，跌幅較重分別為二二．五六％、二五．五二％，四大指數彈升皆超過下跌一半，且都已經回到季線之上，不過目前季線都還是下彎格局，要化解還需更大彈升幅度或時間。

歐洲德國與法國股市彈回季線附近，然季線下彎壓力仍存；亞洲股市方面，日經指數彈升力道較強，越過月線與季線逼近年線，而韓國股市反彈欲振乏力，低檔區間震盪整理。疫情在中國出現擴散，上海宣布分區分批封城，封控先浦東而後浦西，東莞、深圳封城，吉林已直接封省，為經濟變數帶來更大壓力。

中國上證、深圳與香港指數，近日連袂彈升，不過上證與深圳目前仍在月線之下，屬相對偏弱，而港股經過兩天三○○○點大彈升，近日則為震盪格局，尚未能夠扭轉中期偏空的劣勢。整體而言，國際股市處於跌深反彈，戰爭陰霾漸緩，不過聯準會下一步與中國疫情升溫，是反彈幅度與長度的不確定因素。

外資賣超壓力仍大

回到台股來看，加權指數反彈並順利回補跳空缺口，短期內以季線與年線之間整理的機會較為濃厚，由於不確定性仍高、盤面缺乏主流，加上成交量能萎縮，以金融類股因升息而突破性演出，成功扮演撐盤主角，而傳產類股雖有漲價等題材加持，然獲利與配息超水準的貨櫃航運漲不動，個股多僅各自表述。

科技股方面，龍頭台積電迅速填息並彈升，然尚未站上年線反壓，又如聯發科、華碩等大型股，去年財報表現搶眼，配息也相當優渥，但同樣面臨追價買盤意願不足，不過，傳產與科技股還是有個股異軍突起，分布於網通、ＰＣＢ、車用電子、特化等次產業，然向外擴散力道並不強。

統計今年至三月二十九日，加權指數下跌不到四％、最大跌幅逼近八％，然而三大法人累計賣超金額突破五千億元，其中外資賣超達四八三四億元，已經超過去年全年的四五四○億元，自營商避險加上自行操作賣超金額，也來到一三七○億元，而唯一堅定支持台股的力量來自於投信，買超金額為九二一億元。

內資與外資的此消彼漲，自美中貿易戰開打過後特別明顯，二○二○～二一年外資總賣超金額將近一兆元，加權股市卻是逆勢創下歷史新高，外資的賣超力道主要是被動式的調整所致，畢竟各個國家的比重規則就訂在黑板上，目前持有台股水位仍是遠高於目標當持有比重，顯示外資還是可能持續站在賣方。

投信買超來自基金規模成長功不可沒，尤其被動型基金，近年來指數型基金當道，加上進入市場人數大幅增加，包含各大國家指數型、台股產業與題材琳瑯滿目，截至今年二月底，國內三九家投信公司所發行基金達九九七檔，總規模約四．九一兆元，較二○年三月指數低檔時的三．七四兆成長三一．三％。

台股隨國際股市反彈，雖有去年獲利與殖利率為基礎，但是對未來展望雜音也越來越大，科技股包含晶圓代工成熟製程、記憶體、面板、手機、ＰＡ、ＮＢ、ＴＶ、顯卡等，消費性電子疑慮較大，畢竟通膨將壓縮可支配收入，而雖然金管會開戰外資，近日美系外資仍調降聯發科與力積電目標價。

銀行股鹹魚翻生

聯準會已正式開啟升息循環，台股金融指數逆勢創新高，過去波幅狹窄的銀行股，翻身成強勢股。根據媒體報導顯示，整體銀行受惠升息，未來一年可望增加超過二○○億元淨利息收入，近期台中銀、聯邦銀、華南金、玉山金、兆豐金等，股價紛紛創下新高。

電子族群雖然大型股賣壓沉重且雜音頗多，不過部分個股仍保有多頭火種，尤其具有趨勢性的科技股，相對較容易獲得青睞，如ＩＣ設計智原、伺服器晶片的信驊與ＰＣＢ的金像電、ＭＣＵ的新唐、高速傳輸的創惟等，車用電子、低軌道衛星也仍是盤面炙手可熱的題材。

殖利率雖然對股價攻擊加分有限，卻仍具有一定保護力，於陸續公告後可能暫告一段落，下階段將在六月股東會，與七、八月除權除息的密集期，若盤勢仍無法重返多頭，仍會是盤面重要主流。減資是另一題材，包含長榮、國巨、凱美、長興、同欣電、金像電及友達。

反彈期間操作難度較高，基本面不確定性也較高，操作可多參考技術面與籌碼面，或是暫時降低資金比重，另外，也可鎖定較冷門但是具有價值的投資型個股，逢低介入勝率也相對高。台積電將於四月十四日舉辦法說會，五月三、四日則是聯準會會議，預期四月中旬將可能是指數下一個變化轉折點。

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