運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、猴、雞、豬的人清明節氣候運勢上漲，求財得財，步步高升，生活一切順心。

▍1.生肖鼠

屬鼠人清明節氣後，將步入「三合貴人」之吉運，人際關係好，自信十足，做什麼都有模有樣。在職場中游刃有餘，會遇到伯樂，前途一片光明。貴人助力常有發財機會，可收穫滿滿，荷包鼓鼓。

▍2.生肖猴

屬猴人清明節氣後，將步入「三合貴人」的吉運，容易結交到貴人，辦事更加順利各方面都心想事成，一帆風順。有貴人的指導，做事更容易獲得成功。工作起來得心應手，升職加薪，內心充實又快樂。

▍3.生肖雞

屬雞人清明節氣後將步入「六合貴人」之吉運，生財方向和渠道增多，回報率高，存款不斷上漲。貴人助力，求財變得容易，達成心中的存款目標，可放心大膽消費。同時，也適合存錢，會累積到一定程度的財富。4月是喜事多多的一個月，工作生活都朝著認定的目標有計劃的前行著，對未來充滿信心。

▍4.生肖豬

屬豬人清明節氣後有「食神制殺」之吉運，事業運勢旺盛，上班的有升職的可能，自主創業的有機會擴展企業規模，事業越做越大。有很好的事業運，會有很大的突破和進展，有付出有回報，簡直如魚得水。還有「紅鸞」桃花入命，單身者開啟一段良緣，有望徹底結束單身生活。

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