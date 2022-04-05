大陸女模張馨月2019年嫁給身價80億的香港歌王林峯，夫妻育有一女，幸福組成一家三口，張馨月當媽後仍維持不科學的少女體態，而嫁豪門的張馨月則在日前曬出逛菜市場照，未料，事後有網友問她「蒲瓜一條多少錢？」還釣出張馨月留言解答。

張馨月日前曬出一系列生活照，當媽咪的她在菜攤販前對蔬菜仔細挑選，以及張馨月現身餐廳用餐照，也讓張馨月有感而發說：「疫情讓出去吃飯都變成一種難得...」，不過，事後有網友問她張馨月「蒲瓜一條多少錢？」還釣出張馨月留言解答：「28塊錢一斤」（28塊指港幣，約台幣102元）。

而張馨月不只逛市場引發討論，還有眼尖網友發現，張馨月似乎臉蛋發福不少，紛紛留言：「月月這臉怎麼啦 鼻子怎麼又大又肉哦！」、「顴骨周圍鼓鼓的，加工失敗了嗎？」、「臉感覺有點胖了」， 對此，張馨月也親上火線回應：「沒胖也沒加工，燈光的問題」、「燈光問題，不過本身也不是小鼻子，所以不重要，健康快樂就好」。

張馨月霸氣回應網質疑整形。（圖／取材自張馨月微博）

林峯出身富貴，他的爸爸是有「廈門李嘉誠」之稱的知名地產商林華國，張馨月雖嫁入豪門，但也曾因沒辦婚禮而惹來流言蜚語，對此，張馨月則坦言最主要是因為疫情關係，加上她把心思放在丈夫和孩子上，張馨月認為：「婚禮有沒有我真的無所謂」，不過，她也透露林峯其實很注重儀式感，認為婚禮一定要有，因此向老婆承諾等疫情好轉，就會舉辦婚禮。