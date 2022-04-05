俄烏交戰逾一個月，烏克蘭總統澤倫斯基日前接受包括俄羅斯獨立媒體在內的多家媒體聯訪，表示願意與俄國談判烏克蘭成為中立國及無核地位問題，不過他重申須有第三方提供安全保障，而戰爭過程中，他也多次向西方國家求援。對此，輔仁大學法文系主任沈中衡分析，澤倫斯基想利用民意壓迫各國政治領袖，這樣的做法接近「情緒勒索」，已把各國都得罪光了。

沈中衡1日接受《中評社》報導指出，澤倫斯基對全世界各國的策略，是站在受害者的道德制高點上「情緒勒索」，像是要求西方國家把北約的1%飛機、1%戰車提供給烏克蘭，還質問「西方國家是不是懼怕俄羅斯」，其手段是希望用民意壓迫各國政治領袖給予支援，幾乎已經把各國都得罪光了。

另外，沈中衡認為，澤倫斯基要求以「特殊程序」插隊快速通關加入歐盟，基本上也根本不可能，即便澤倫斯基在歐洲議會的演說感人肺腑，但實際上怎麼樣都沒有用，做決定、有實權的仍然是歐盟執委會。