出社會步入職場，每個人都希望在工作上的努力能反應在薪資待遇上，但若結果與原先預期的不同，很容易感到失望或挫折。有位網友在臉書抱怨，公司睽違4年終於調薪，沒想到調幅僅僅只有2%，不僅如此，老闆的兒子竟然是調薪幅度最高的員工，且先前他才將部份工作分給別人，種種狀況讓他感到相當傻眼，直言對公司感到非常心寒，文章引起熱議，許多網友建議他離開公司，「會這樣做的公司不會長久的，快逃」

該名網友在匿名臉書粉絲專頁「靠北老闆/主管2.0」發文表示，公司裡許多老員工在107年調薪後就沒有再加薪過，好不容易等到今年終於要調整，沒想到看了老闆給的全員調薪總表卻不禁傻眼，「結果今年竟然只調薪2%，整整4年才調薪2%。」

不僅如此，原Po忿忿不平表示，老闆的兒子也在公司上班，但不只去年有調薪，今年又調薪，而且還直接加1萬，「最近又把本來的業務劃分給別人，接受的那個人也才調薪5％。」

原Po認為，太子爺業務範圍變小，但調薪比例竟然是全公司最高的，讓人無法接受，不禁感嘆，「雖然他是老闆的兒子，公司之後的老闆也是他兒子，但是老闆這種做法，真的會讓老員工心寒。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人勸原Po要盡量放寬心，若真的無法忍受不如求去，「會這樣做的公司不會長久的，快逃」、「我公司還不是直系我就覺得該走了，遇到直系我覺得就是直接走了」、「發現有直系血親的公司，基本上就是找下一間的開始」、「社會走不夠，多歷練幾年會發現，家族企業不就這樣搞嗎」、「不公平的事太多，人家常說的，有關係就沒關係，世道如此」、「什麼人都可以比，就是別跟有血緣的比。」