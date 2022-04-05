今天是清明節，全家動員掃墓之餘，也可趁著假期賞春踏青。疫情期間要提醒的是，如果掃墓返家後，出現不明原因發燒、頭痛、背痛、畏寒、盜汗的情況，除了快篩是否染疫之外，也要警覺是否恙蟲病上身。防治之道，專家提出「掃墓三寶」，並提醒回家一定要盡快更衣、洗澡、清洗衣物。

●恙蟲肉眼難見 當下被叮咬也無感

衛福部疾病管制署指出，導致恙蟲病的病原體是恙蟎（Mite），蟲體相當微小，肉眼幾乎看不見。恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，宿主遭具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬，經由其唾液使宿主感染立克次體。

專家指出，大部份病人被恙蟲叮咬後，並無痛癢的感覺，但叮咬處會漸漸形成中間為黑色、外面為紅色的焦痂，這是恙蟲病非常典型的皮膚特徵。

皮膚上若出現無痛性的焦痂，務必警覺已遭恙蟎叮咬。(圖/Shutterstock)

●別小看恙蟲病！死亡率可達6成

專家指出，恙蟲病患者會突然出現高燒、寒顫、嚴重頭痛、全身關節肌肉酸痛及結膜充血等症狀，這時身體檢查也會出現全身性淋巴結腫大，尤其在叮咬處附近的淋巴結腫的更大，甚至有壓痛感；肝脾腫大，軀幹及四肢會出現紅色的斑丘疹。

在疫情期間更需注意的是，由於有些恙蟲病患也會出現肺炎、腦膜炎及心肌炎等嚴重的併發症，若沒有及時確診，甚至可能造成死亡。疾管署指出，在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%。

●清明掃墓必備三法寶 回家務必換衣服、清洗全身

疾管署提醒，避免被恙蟎附著叮咬，是防治恙蟲病最重要的關鍵。同時恙蟲喜歡藏身在高濕的土面及葉脈的尖端，像這幾天雨後乍晴，土地還帶潮濕，溫度又逐漸濕熱的天候，最適合恙蟲活動。

（圖／衛福部疾管署提供）

專家建議，出門到野外前，務必做好自我保護，穿著長袖長褲、露出在外的皮膚噴上防蚊液；同時盡量不要走進草地，也別徒手撥開雜草，最好戴上手套並使用工具。回到家後務必趕快換下衣物，全身清洗乾淨，清除可能附著在身上的恙蟎。如果有帶寵物出門，也該一併清洗。

除此之外，由於恙蟲病潛伏期長達6至21天，通常為9至14天。許多患者會覺得自已莫名突然發燒、頭痛等，往往早已忘記曾有到野外的經驗，也容易延誤就醫或造成誤診。提醒身上若有無痛性的焦痂或皮膚出現紅色斑狀丘疹，伴隨突然發燒時，要警覺恙蟲病的可能性。