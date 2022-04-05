肝臟生病時，不叫苦也不叫痛，反而容易延誤治療時機。高危險群應定期做篩檢，早期發現、積極治療，對抗肝癌不再是夢魘。

●誰是肝癌高危險群？

‧ B型肝炎帶原者

‧ C型肝炎帶原者

‧ 有慢性肝炎者

‧ 肝硬化者

‧ 家族中有人罹患肝癌者

‧ 長期酗酒者

‧ 非酒精性脂肪肝炎者

上述高危險群至少每3～6個月抽血驗甲型胎兒蛋白，並配合腹部超音波檢查，若懷疑肝有問題就要繼續做其他影像學檢查，才能早期發現、早期治療。

●檢測肝癌，應做哪些檢查

◎驗血

驗血加腹部超音波是篩檢肝癌的第一線工具，驗血除了能得知是否為B型肝炎或C型肝炎帶原，還能看出肝功能指數及甲型胎兒蛋白數值。

1.肝功能指數：即GOT（或AST）和GPT（或ALT），兩者是肝細胞內最多的酵素，如果肝細胞受損、發炎，GOT和GPT會滲入血液而升高。

每間醫院的正常值可能不同，從25～40U／L都有，所以要知道醫院檢驗的正常值，通常報告都會附上一個正常參考值。

然而，必須提高警覺的是，肝功能指數正常跟得肝癌沒有太直接的關係。有些肝硬化或肝癌的患者已停止發炎，GOT和GPT數值可能呈現正常，只能說抽血的那一刻肝臟沒有發炎，卻不表示肝臟沒有問題。

如果肝功能指數突然飆高或是長期居高不下，並伴隨黃疸出現，就要懷疑肝是否生病了。不過，肝功能指數有時會隨病程而有上下波動，而且有些肝功能指數升高可能跟免疫系統功能變好、淋巴球在清除病毒有關。

因此，還必須配合甲型胎兒蛋白指數與腹部超音波檢查，找出肝功能指數真正升高的原因，才能確定肝是否生病。

2.甲型胎兒蛋白（或稱「甲種胎兒蛋白」，簡稱AFP）：七成以上的肝癌患者甲型胎兒蛋白數值會升高，但原因不明。

甲型胎兒蛋白是一種蛋白質，常被當作檢驗肝癌的指標。胎兒在母體時才會分泌甲型胎兒蛋白，但出生後就失去分泌的功能，所以一般成年人血中的甲型胎兒蛋白量非常低。

要注意的是，有30％的肝癌患者甲型胎兒蛋白指數呈正常，因此甲型胎兒蛋白正常，不必然表示沒有肝癌。不過甲型胎兒蛋白升高也不能肯定就是肝癌，因為肝臟發炎時受損的肝臟細胞再生，可能導致甲型胎兒蛋白上升，孕婦的甲型胎兒蛋白數值也可能較高。

光是抽血看肝功能與甲型胎兒蛋白指數並不能確診為肝癌，還要再配合腹部超音波檢查作為參考。

◎腹部（肝臟）超音波

腹部超音波能透視肝臟，可以發現肝臟是否長了結節或腫瘤。腹部超音波檢查出肝癌的敏感度很高，可找出1公分左右的腫瘤。

不過超音波也有局限。像俗稱肝包油的脂肪肝會使肝臟看起來比較白，腸子的氣太多、肝臟表面不均勻、被骨骼遮住或腫瘤所在部位太隱密，也都可能成為干擾醫師判讀的因素。

超音波只能用來篩檢肝癌，找出腫瘤後，還需進一步做電腦斷層、磁振造影等檢查，才有可能確診為肝癌。

◎電腦斷層（CT）

電腦斷層是利用不同角度照射X光的透視原理，配合電腦將人體結構由上而下、一層層顯示出來。

如果做完甲型胎兒蛋白和腹部超音波檢查，仍無法判斷是否有腫瘤，或是有發現腫瘤但不確定其特性，電腦斷層是很好的第二線篩檢工具，可用來評估腫瘤數目、大小與位置，還能檢視是否侵犯到血管或轉移到其他部位。

因惡性肝腫瘤和正常的肝組織、良性腫瘤具有不同的血流特性，注射顯影劑後會呈現出特別的影像。肝癌在剛注射顯影劑時，會呈白色顯影；數分鐘後，肝癌會變得比較暗沉。

◎磁振造影（MRI）

磁振造影沒有輻射線，影像清晰且屬於非侵入性的檢查，懷疑有肝腫瘤和治療後的病患通常都需做磁振造影檢查。

打顯影劑後，可觀察到不同腫瘤顯影的強度不一。良性的肝血管瘤會從周圍逐漸往中心顯影；肝癌則是一開始會顯影，之後卻迅速變淡、變暗。醫師會根據典型的肝癌在影像學上的變化，來診斷病人是否罹患肝癌。

◎血管攝影

血管攝影是從腹股溝找到股動脈，插入一根管子，向上沿主動脈到肝動脈，打入顯影劑後連續攝影。

不過，目前影像學的進步大幅提升了肝癌診斷的準確率，約95％的病例在做完電腦斷層或磁振造影檢查時就已確診為肝癌，目前已少直接用血管攝影檢查。

除非超音波、電腦斷層與磁振造影有發現腫瘤，但無法確定腫瘤特性，或要評估是否能進行動脈栓塞術時，才會考慮做血管攝影檢查。

◎超音波導引腫瘤細針抽吸及腫瘤切片（或稱肝臟腫瘤穿刺）檢查

兩者均採局部麻醉，在超音波導引下進行。腫瘤切片的危險性較高，相較之下，腫瘤細針抽吸檢查相當安全，且準確度高。此外，約九成的肝癌在影像學檢查階段就可以確診，現在已經很少人做腫瘤切片檢查，除非其他診療方法診斷不出肝癌時才會做切片。

萬一做了前面的檢查仍無法辨識是惡性腫瘤還是良性的肝血管瘤，或是病人有腫瘤，但沒有肝硬化，且甲型胎兒蛋白不高時，醫師才會建議病人做切片。

目前美國肝病研究學會、亞太肝臟研究學會和歐洲肝病醫學會已有共識，如果在臨床診斷上有典型的肝癌影像學表現時，不需做切片就可確診為肝癌。