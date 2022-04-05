為了想要了解民眾對於睡眠呼吸中止症與疾病的共病認知程度，台灣睡眠醫學會進行了「台灣民眾對睡眠呼吸中止症與胃食道逆流有共病關係的認知調查」訪問。

調查結果發現，在中高齡者部分，有將近3成的人是睡眠呼吸中止症的中高風險群，50歲以上的男性，更有超過一半的人都有打呼的問題，而在共病認知方面，竟有高達8成的民眾不知道這兩者之間的關聯性，令人擔心的是，調查中的高風險群者，有5.3成的人沒有意願盡行睡眠檢測。

●睡覺會打呼 易引發多種疾病

林口長庚醫院鼾症睡眠外科教授李學禹指出，睡眠品質不好會導致許多健康問題，可能會記性不好、記憶力減退，嚴重的話，甚至會引發心血管疾病或失智症等重症。然而台灣民眾的病適感不強，對於打呼所造成的身體沉默缺氧，睡眠減測以及去治療的意願和人數皆偏低。但身體常期的缺氧所造成的發言體質，卻又是百病的根源。

其中比較少人知道，睡覺時會打呼的睡眠呼吸中止症，其實和胃食道逆流的關係很大。李學禹表示，睡眠呼吸中止症患者的呼吸道阻塞時，胸腔內部呈現負壓狀態，經常容易誘發胃酸逆流到咽喉；而根據臨床上的觀察，睡眠呼吸中止症和胃食道逆流這兩種疾病是會互相加乘的，會增加彼此的嚴重度。

●男性脖圍超過38公分 就是高危險群要注意

李學禹進一步說明，若經診斷確診為睡眠呼吸中止症的患者，美國呼吸睡眠中止協會證實，可以透過氣道正壓療法來治療，不但可以改善打呼的狀況，也對胃食道逆流的改善有幫助。

另外，台灣睡眠醫學會大眾教育委員會主席李信謙表示，要預防罹患睡眠呼吸中止症，首先要看看自己是否為高危險群。因為年長者、肥胖的人、三高患者以及脖子比較粗的人，都屬於睡眠呼吸中止症的高危險群。台灣睡眠醫學會特別提醒，男性脖圍超過38公分，女性超過35公分，就可能是睡眠呼吸中止症的高危險群，一定要別注意。

最後，李信謙呼籲，睡不好為百病之源，關心睡眠健康就從「量脖圍」開始做起，若是脖圍超過標準，夜晚睡眠時又有打呼或頻尿等狀況，建議就醫檢查。