買賣房屋時，買家會下斡旋表達購買意願，隨後進行磋商，談出一個雙方都滿意的價格。有網友近日看中一間房子，但仲介聽了他開出685萬斡旋金後，以「另有買家開更高價位」為由，建議提高斡旋金；未料加碼43萬到728萬後，仲介立馬安排與屋主見面，讓他心生警惕，認為自己是否被套路了？底下網友看了也認為是話術，直言「中計了」。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，稱自己是買房新手，近期看中一間開價788萬的物件，隨即下685萬斡旋金，然仲介當晚即跟他透露另有買家下720萬，建議原PO改730萬斡旋金。

原PO續指，這個價位比目前最新實價登錄上，1坪要再多出約3萬左右，但之後仍將斡旋金改成728萬；豈料，仲介下午就安排與屋主見面，讓他越想越不對勁，「我是不是被房仲套路了？該怎麼辦？」

貼文一出，掀起網友熱烈討論，不少網友認為這是仲介的話術，「到現場還會要你再加」、「房仲看出你的“急”，怎可能放過你」、「又一個被騙的，為你的新台幣默哀」、「唉，唬弄的招數」、「仲介的話術」、「中計了」、「是被設計啦！但這就是房仲的工作啊，你補的價差就是他們的服務費」；另外也有網友分享自身經驗，「分享給您我的經驗，仲介說有別組客人開2450（萬），我開2350（萬），結果我成交了」。

但部分網友認為，如果真的喜歡這間房子，就設定底價，若真的無法接受也不強求，不需為此感到不快，「自己也設定一個底價，買不買得到都是一種緣份」、「你去哪邊都有套路，你喜不喜歡才是關鍵」、「問自己喜歡最重要」、「喜歡的話，多幾個萬也沒差，至少買到了」、「感覺就是套路，但說實在，如果是自己真的喜歡、負擔得起，又何妨呢」、「仲介也要幫屋主，我覺得一來一回，價格自己能接受、不差太多、房子自己也很喜歡，就差不多了」。