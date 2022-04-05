運彩高爾夫「冠軍」玩法簡單、好玩、賠率高，只要猜中最後誰能奪冠軍就中獎，受到大家喜愛，今年以來有購券者以「包牌」方式連續中獎3次抱回33萬元獎金，他到底是怎麼買的，今天就來跟大家談一談。

他包牌買高爾夫「冠軍」 連中3次抱回33萬元！

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

首先跟大家談一談所謂的「包牌」投注，就是幾個可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，來提高中獎的機會，非常適合穩健型的購券者。包愈多個選項中獎機會愈高，當然也要同時考慮獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是購券者考量及權衡的重點。

包牌投注說明。(台灣運彩提供)

1月以來有位北市松山區投注站的購券者，特別喜歡投注高爾夫「冠軍」玩法，截至3/6短短的2個多月，他5次的「包牌」投注就有高達3次的中獎，而且每次中獎金額都超過10萬元，分別是第1次鳳凰城公開賽(Phoenix Open )的冠軍投注，他在2/8至2/13期間分批「包牌」19個投注選項，每個選項的賠率少則22倍多則700倍，總共投注22,000元，19個投注選項中最低可能中獎的金額為35,000元，最高則高達250,000元，比賽結果選手舍夫勒(Scottie Scheffler)奪冠，落在他「包牌」投注的選項當中，該選項他的投注金額為1,000元，買到的賠率為120倍，中獎開心拿回120,000元。

包牌投注中獎情形統計。(台灣運彩提供)

高爾夫鳳凰城公開賽「冠軍」「包牌」。(台灣運彩提供)

第2次是捷恩斯邀請賽(Genesis Invitational )的冠軍投注，他在2/15至2/19期間分批「包牌」14個投注選項，每個選項的賠率少則50倍多則600倍，總共投注16,900元，最低可能中獎金額99,000元，最高可能中獎金額300,000元，比賽結果選手華金.尼曼(Joaquín Niemann）奪冠，落在他「包牌」投注的選項當中，該選項他的投注金額為2,000元，買到的賠率為55倍，中獎開心拿回110,000元。

高爾夫捷恩斯邀請賽「冠軍」玩法「包牌」投注及中獎情形。(台灣運彩提供)

第3次是阿諾帕瑪邀請賽(Arnold Palmer Invitational)的冠軍投注，他在3/1至3/6期間分批「包牌」投注14個投注選項，每個選項的賠率少則50倍多則600倍，合計投注19,500元，最低可能中獎金額100,000元，最高可能中獎金額280,000元，比賽結果選手舍夫勒(Scottie Scheffler)奪冠，落在他「包牌」投注的選項當中，該選項他的投注金額為2,000元，買到的賠率50倍，中獎開心拿回100,000元。

高爾夫阿諾帕瑪邀請賽「冠軍」玩法「包牌」投注及中獎情形。(台灣運彩提供)

這位購券者連續3次買中高爾夫「冠軍」，58,400元的投注合計抱回33萬元獎金真是「猴腮雷」，從他投注的方式可以看出2個眉角，1.高爾夫的賽程都是4天，他會趁決勝日(第4天)前有看好的奪冠選手暫時落後出現高賠時進行包牌，有的還會加碼。2.專挑高賠率選項，搭配投注金額(1.5萬至2.5萬間) ，讓每次投注可能中獎的金額落在10萬至30萬元間。提供大家投注參考。

從他投注高爾夫冠軍的2個眉角。(台灣運彩提供)