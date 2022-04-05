旅遊平台Klook公布清明連假國人最愛旅遊景點，南投縣清境農場綿羊秀入榜全台第2名。（清境農場提供／盧金足南投傳真）

疫情雖升溫，清明連假仍掀起旅遊潮，全球旅遊及娛樂體驗電商平台Klook公布清明連假熱門體驗活動，南投清境農場綿羊秀入榜第2名旅遊景點，清境農場表示，3日溼冷入園人數較少，4日天氣放晴湧進7500多名遊客，生態農場與可愛動物吸引很多人親近大自然。

清境農場表示，剪羊毛秀超人氣，平時只有周六、日與國定假日才有安排演出，清明連假天天都有剪羊毛秀登場，連假前2天下雨影響，入園人數約上千人，昨日氣溫回暖，很多親子來清境農場，小朋友在農場草地奔跑放電，大人休閒散步，統計到下午入園人數飆破7500多人。

疫情期間不能出國，遠離塵囂偽出國享受，帶動出遊潮，旅遊平台Klook統計2日到5日4天連假最熱門旅遊景點，欣賞綿羊秀的「清境農場」一舉入榜，高居連假熱銷體驗第2名。

因應交通秩序，南投警方上緊發條，玉山氣象站3日下午飄雪，積雪約2公分，昨日台14甲線32.4公里處的結冰，在太陽照射下軟冰融化，仁愛分局翠峰派出所擺放交通錐警示，提醒用路人行駛道路中線慢速通過，保障行車安全。

交通部公路總局第2區養護工程處表示，清明假期，仁愛鄉「清境農場、合歡山」及魚池「日月潭」兩大風景區吸引民眾觀光遊憩，台14甲線清境、合歡山路段連假期間上午7時至下午3時易車多壅塞，用路人如當天往來「清境風景區」遊憩，提前於早上10時以前抵達。

若當天往來「合歡山地區」遊憩，建議提前於早上7時前抵達，避開台14甲線車潮，過夜入住旅宿者，下午3時後再進入避開塞車時段。