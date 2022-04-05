由主唱阿火、鼓手兼團長麥基、吉他手小花、邱龜還有貝斯手乳溝所組成的搖滾樂團「SOWHAT」去年底發行出道20年紀念全新迷你專輯《回到這裡》，休團十年後再聚首發片的他們，近期把收錄在2004年首張專輯中的好歌〈愚人節的流星〉重新復刻。

單曲及MV特別選在4月1日愚人節這天同步上架，對SOWHAT來說可說別具時代及紀念意義，原來4/1這天其實是SOWHAT的成團的「定情日」，20年前他們成團在墾丁春吶的首場演出後在海灘上慶功狂歡的當下竟一起看到流星劃過，當年仍是大男孩的五人便許下「要一直走下去」的願望，爾後更寫下〈愚人節的流星〉紀念當時看到流星的感動及回憶，也讓這首歌成為SOWHAT五位團員彼此的「定情歌」。

SOWHAT也難忘過往曾在愚人節前夕集體被「整」的經驗，原來在十幾年前五人曾接獲要到新加坡做海外表演的工作，由於這是SOWHAT在當時第一個海外演出，興奮至極的五人在出發前細心準備行李，更滿腔熱血練團要出征，沒想到到當天出發前都還沒拿到機票，讓全員傻眼至極，更完全聯絡不上主辦單位！團員乳溝笑說：「我們五個等到飛機起飛都還沒拿到機票，大家索性衝去綠島玩了三天三夜，至於主辦單位究竟為何人間蒸發，到現在還是一個謎。」