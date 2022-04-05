【愛傳媒簡秀枝專欄】第一次把妳，親愛的小66，緊緊摟在懷裡，爸爸真的哭了。這叫骨肉親情，這種感動與悸動，不是筆墨所能形容。爸爸活了60多歲了，從來沒有這麼的激動、驕傲與滿足。原來，小66，妳帶給爸爸的，是這麼的窩心，這麼的美好。

小66，妳比預產期提早了10天來報到，讓爸爸喜出望外，也有點措手不及，這樣的時刻，其實已經多次出現在爸爸夢中。夢境，和真實世界，還是那麼不相同，妳比夢裡的模樣，更安靜乖巧，更討人喜歡。

今天上午，看到媽咪產前的陣痛，分娩時的掙扎，真讓人揪心，媽咪真是了不起，寧可忍受肉體撕裂的疼痛，也要對骨肉生命，作最大的忍耐。為母則強，是天性，聖潔無私，是極致，我們一起給媽咪拍拍手。

看到媽咪懷孕以來，受苦受累的樣子，讓爸爸想起早在19年前過世的阿婆。在台灣物資匱乏的年代，阿婆5年生4胎，用小學教員的微薄薪水，不只帶大爸爸和姑姑們，還栽培了爸爸赴海外深造，宏恩浩德，爸爸來不及報答，今天爸爸的感受，非常深刻強烈。

小66，妳今天提前來報到，正趕上了清明節。人家說，清明時節雨紛紛，妳的降生，不只是第一次當爸爸的我，最大的悸動與感動，彷彿也是給天上阿公阿婆，一個真實而美麗的交待。天上的阿公阿婆，想必已經看到小66清純可愛模特兒，這長相，完全承襲了我們文化世家的聰慧靈氣。爸爸要跟阿公阿婆說，遲到的傳承，更加地珍貴美好。

我們的阿公在1968年去世，那時候爸爸才13歲，剛上國中一年級，阿婆勇敢堅強，她就靠著一份薪水，獨力帶大4個小孩，到學校正常教書之外，寒暑假還要兼教插花，以副業來增加收入，甚至不惜騰出客廳角落養鷄，用來補充爸爸成長所需的營養。今天，如果阿婆還在世，應該已經是103歲了。

爸爸對於阿公早逝，阿婆如此含辛茹苦，非常不捨，那麼辛苦的環境，栽培爸爸成才，都是阿婆堅定的身教言教。

小66，妳誕生了，當下爸爸覺得，好像阿婆還在人世，正笑呵呵地伸手要來擁抱妳。爸爸從來沒有機會，好好謝謝阿婆，今天妳的到來，阿婆一定很開心，也會特別感到安慰。

爸爸非常珍惜這份祖孫情，更以感激、歡喜、惜福的心情，向上蒼告白，妳，彷彿成為獻給阿婆最珍貴的禮物。此時此刻，爸爸要和天上的阿婆與阿公，一起分享我們林家這份遲到的喜悅與幸福，不管時空距離多遠，我們一家人，不曾遠離，還是這麼心手相連。

小66，妳知道嗎，因為媽咪懷了妳，第一次讓爸爸有機會貼身、仔細地去觀察與認識孕媽的辛苦，尤其我們的媽咪，跟一般媽咪不一樣，她還有博士班沈重的課業要費心，厚厚的論文要書寫，還要作研究簡報，論文口考。

每一次看到媽咪，在燥熱昏沈的午后，撐起眼皮，拼命工作；還有不少夜闌人靜的午夜，她都在挑燈夜讀，尤其懷孕後期，身心俱疲，媽咪總是咬著牙根、奮力向學，讓爸爸看在眼裡，心疼不已，也由衷敬佩媽咪，她是十足的女中豪傑。

媽咪的辛苦，展現了女性意志力，身兼孕媽與博士生，這種刻苦向上，艱毅不拔的精神，正是我們林家人，永遠的記憶與驕傲。小66，妳就是在媽咪這樣的胎教中成長，妳一定比爸爸，看得更淸楚，感受更深刻，是不！？

人生緣起，真是神奇，感謝上天透過疫情的緊張，讓媽咪放棄遠飛，留在國內，在完成博士課程的同時，她也完成十月懷胎的壯舉。媽咪以45歲高齡產婦，又是自然生產，生下妳，小66。2867公克重，48.5公分長，還是個漂亮寶貝，這是神蹟，令爸爸多次感動得又要落淚。

第一次抱著妳，小66，好柔軟、好動人，可愛的身軀，讚美造物主，何能創造如此神奇生命。小66，妳精緻手腳，比任何一件藝術雕塑，都要生動傳神；妳的一顰一笑，太逗人太精彩了，連妳沈沈入睡時，爸爸都忍不住要撫摸著妳的小臉蛋，還有那一頭稀疏的小秀髮。

爸爸說過，要好好再打拼個30年，或更長。環境設計，一直是爸爸的最愛，爸爸有許多建築理想，還沒有做完，最完整的作品，也還留在未來，爸爸一定要說到做到。

爸爸要用建築模型，堆積出小山丘；用建築成果，串接出滿滿成就。有一天，小66長大了，妳一定會明白，爸爸有多麼熱愛這個行業，多麼用力在改造這個城市與家園。

那一天，小66一定會以爸爸的建築成就為榮，因為爸爸認為，建築是人類集創意發想、生活品味、人情世故、知識累積、社會歷練、時潮掌握於一身，還有爸爸對建築不變的價值信仰，以及無役不與的執著志節。

爸爸非常愛妳，也非常感謝媽咪！這個家，因為媽咪的勇敢，因為妳的到來，變得不一樣，非常幸福美滿，滿溢生命力，還有我們生生不息的夢想與理想。

爸爸要用最大的愛與承諾，把妳帶大，給妳快樂平安，讓妳像天使般，無憂無慮地迎向未來！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：林洲民提供。

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