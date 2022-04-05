【愛傳媒左化鵬專欄】中午，百無聊賴，在臉書上Po了一篇「有夢最美，中了特別獎」的戲文，引起一些朋友的熱烈回響，有人問我，是誰發明了統一發票？大哉問！問得好，問得good，讚。

有些人誤以為是嚴靜波先生發明了統一發票。嚴靜波何許人也？「蔣家不幹嚴家淦（幹）」，靜波是嚴家淦的字號。記得嗎？繼老蔣之後，小蔣之前，他幹過中華民國的第五任總統。更早之前，在國府撤退來台，兵荒馬亂的年代，他掌理過台灣省政府的財政，發明了新台幣，用舊台幣四萬元換新台幣一元，穩定了當時的物價，他被尊稱為「新台幣之父」。

「統一發票之父」指的是任顯群先生。吳國楨擔任台灣省主席時，伯樂知馬，延聘他出任省府財政廳長兼台灣銀行董事長，當時政府財政困窘，老是捉襟見肘，挖東牆補西牆，幾百萬老百姓和軍公教人員，嗷嗷待哺。銀子從哪裡來？他靈機一動，發明了愛國獎券和統一發票，解決了財政的困難，讓國府大大的鬆了一口氣。愛國獎券在完成階段性任務後，不再發行，但統一發票一直沿用至今。

吳國楨和任顯群，顯然八字不好，是兩個倒楣鬼，他們兩人的名字，被人刻意抹去。他們的豐功偉績，也早被世人遺忘。據說，喝過洋墨水的兩人，和留美的孫立人將軍一樣，遭受某些人士排擠，大家不能同舟一命，總想把他們推下海。

難兄難弟，難兄吳國楨首當其衝，先被罷黜下台一鞠躬，難弟任顯群有難同當，也丟了烏紗帽，和他同進退。

吳國楨政治敏感度較高，一見風吹草動，就感到苗頭不對，他藉著母校頒發他榮譽博士學位的名義，腳底一抹油，溜之乎也。他赴美後，再無顧忌，在美各大報紙期刊撰文，火力全開，大力抨擊國府，一抒胸中惡氣。

多年前，有一位台灣日報駐美特派員劉宜良（筆名江南），不知腦袋瓜子傷了哪根筋，竟然想將吳的生平事蹟，撰寫一部「吳國楨傳」，揭露政壇秘辛，書未成稿，就在舊金山自家的車庫前，遭戴著假髮、蓄著假鬍子的歹徒槍殺斃命，這就是驚動太平洋兩岸的「江南命案」。這起命案影響至鉅，不但使台美關係交惡，也撼動了蔣家政權。

走避不及的任顯群，一度被跟監，背後如影隨形，總是跟著鬼鬼祟祟的特務影子。卸任不久，據說，他因涉及匪諜案件，被拘繫獄，判刑七年。鐵窗生涯，孤枕難眠，日夜思念才成婚的妻子名伶顧正秋。當時，民間傳的沸沸揚揚，說是因為一名俄文名字尼古拉、維拉迪米洛維奇、伊利扎洛夫的男子，覷覦顧正秋的美色，染指不成，深惡痛絕，是可忍熟不可忍，才將情敵構陷入獄。

後來，經總統府資政張群，和不知自身難保的民主人士雷震等人，四處奔走呼號，任顯群被釋放出獄了。幾度宦海浮沉的他，早已看破世情，身披簑衣，頭戴斗笠，腳穿雨靴、來到了金山一處半山腰。

鋤禾日當午，汗滴禾下土。他手上批公文的筆，換成了鋤頭，披荊斬棘，開闢農場，以賣草莓和雞蛋維生，他和飽受驚嚇的妻子顧正秋，不再過問世事，吹著北台灣的海風，看落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色，怡然自得，相依為命。

潮起潮落，物換星移幾度秋，民國六十四年，他靜極思動，在永和創立了中信百貨公司，正準備大展宏圖，但不幸發現罹患肺癌，不久後，就辭世了，結束了傳奇的一生，享年六十四歲。

歲月靜悄悄，也無風雨也無情，幾十年後，馬英九總統忽然轉型正義，向任的家屬表示歉意，平反了他匪諜的罪名，頒發回復名譽證書。沉冤昭雪，終於還他清白。

唉！不多說了，只不過是對幾張統一發票，卻拉拉雜雜說了那麼多陳年往事。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。