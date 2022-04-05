【愛傳媒游文玫專欄】4月4日與畫廊協會張逸羣理事長、張學孔前理事長，ㄧ起前往徐政夫前理事長靈堂致意。我在徐政夫前理事長靈前，唱了首李叔同的《送別》：「長亭外，古道邊，芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。天之涯地之角，知交半零落，一瓢濁酒盡餘歡，今宵別夢寒」。回應他去年八月贈我ㄧ本《歌聲滿人間》復刻版歌本時，要我多唱歌，ㄧ起常聊天。

初識徐政夫老師時，我還沒進畫廊協會任職，當時他以「古董教父」威名遠播，又經營觀想藝術中心。後來因緣際會我來畫廊協會擔任秘書長，徐老師是本會第七屆理事長，每年文玫都會專程向他請益，而他總是健談並鼓勵後輩。

2005年1月12日，徐政夫先生當選中華民國畫廊協會第七屆理事長，任期自2005年1月至2006年12月。當年原名為「TAF台北國際藝術博覽會」轉型以當代藝術為主，更名為「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」，並首次在台北世貿中心三館舉辦。因為徐理事長的政治人脈布局，文建會首度正式與畫廊協會共同主辦台北國際藝術博覽會，文建會並啟動「青年藝術家購藏計畫」開始在ART TAIPEI 進行購藏選件，時任文建會主委陳其南蒞臨觀展。徐理事長對畫廊協會的另一項貢獻是將清翫雅集會員及古文物收藏家6000位的名單給畫恊，豐富畫協的收藏群。

讓我與徐政夫老師更有話聊的是多才多藝的他，曾於民國61年第一次創辦指導中國青年服務社嚕啦啦Lu La La辦了「霧社先鋒營」。而我在學生時期也是Lu14期受訓結業，在霧社先鋒營留下許多青春回憶。

Lu La La是中國青年服務社的社團，由青年登山協會發起，主辦登山活動為台灣的登山活動做出不少貢獻。徐政夫先生跟Lu La La的關係匪淺，Lu La La的發展茁壯在第七期和第八期以後主要是徐政夫先生等重要而熱心的人士到了台北，優秀的人才加入，遂逐漸成為一批愛好山野，組織訓練嚴格的團隊，在霧社先鋒營的基地上成長茁壯。

徐政夫老師ㄧ生精彩，從社團、世新任教、寒舍轉行，每項角色都是如此耀眼，四年前健康因素逐漸放手讓二代及事業伙伴接手，今年二月，徐老師還特地傳給我他家族出遊照片，照片中的他神采飛揚，氣色頗佳，如今離苦得樂，願在天上做神仙之後，常常唱歌，開開心心！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

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