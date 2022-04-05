布魯克林籃網確保住東區前10席位，即將進入7、8、9、10名的附加賽，在這重要關頭，新隊員班西蒙斯（Ben Simmons）卻幫不上忙。根據總教練納許（Steve Nash）5日的最新說法，西蒙斯背傷未癒，上個月還接受硬脊膜外麻醉來止痛，本季例行賽肯定看不到他的籃網首秀，季後賽仍存疑。

西蒙斯是控衛，籃網將在後場繼續使用厄文（Kyrie Irving）／塞斯柯瑞（Seth Curry）的組合，塞斯柯瑞腳踝因受傷逐日觀察，替補還有卓拉吉奇（Goran Dragic）、米爾斯（Patty Mills）。

近期西蒙斯已經可以進行輕度球場訓練，包括投籃練習，也隨隊出征客場，但還不能大量跑動。外界還不清楚西蒙斯究竟是何時受的傷（椎間盤脫出），他本季轉隊之前在七六人是以心理健康為由拒絕出賽。若西蒙斯真的在季後賽回歸，預計由他打控衛，厄文轉往得分後衛。

東區附加賽的4支隊伍暫時為騎士、老鷹、黃蜂、籃網，第7、8名對決的勝方直接晉級，敗方將與第9、10名的勝方爭搶最後1席。簡言之，如果籃網最後停在第9、10名，必須要連贏兩場才能晉級。季後賽首輪預定於17日開打，西蒙斯很難趕得上，大概要等到次輪以後才有機會。