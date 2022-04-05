香港藝人王喜來台，在機場做PCR濺血，他事後怒罵護理人員引發軒然大波，連指揮官陳時中都說出「台灣有台灣的法律」。王喜雖已發文道歉，仍止不住台灣網友怒氣，有人就發現，王喜早在3月23日確診，跑來台灣到底是何居心？

王喜落地採檢，做PCR時不慎戳破鼻腔，導致鼻血直流，口罩被染紅的照片公布後，怵目驚心。他不滿台灣醫護操作，氣得上臉書PO文，甚至以「追兇」、「通緝」等字眼，發洩情緒。

結果有網友從王喜的臉書動態發現，他3月22日出現症狀，隔天PCR採檢確診；後來從香港前往倫敦，在英國採檢呈陰性，才能成功搭機來台；不料抵台時又檢出陽性，送往南投檢疫所隔離。

「明知自己確診，為什麼還要搭機趴趴走」、「確診跑來台灣幹嘛」、「要來又要嫌」、「醫護幫你採檢，本身也冒很大風險好嗎」，網友全炸鍋，連醫護也對王喜的態度相當感冒，更有醫師痛罵三字經，表達憤怒。