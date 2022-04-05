俄烏戰爭引發台灣人恐慌，加上近期停電、地震頻繁，讓相關預言成民眾關心話題。命理師廖美然表示，台灣恐出現長達4個月的「空亡星」月令，尤其在農曆5月，台灣要注意政治動盪。對此，有網友直言，5月最大的災難就是「國民黨在桃園找不到人參選」，此說法讓大批網友直呼好笑。

廖美然日前在節目《新聞挖挖哇》中表示，中南部山區在農曆4月恐會有地震，並提醒大家若遇上連日雨量多，就要避開山區；5月恐面臨火災、氣爆和電力不足等災難，大陸也可能對台灣用不同面向的方式施壓；6月金融市場恐會有「明顯的震盪」，建議有投資人最好「見好就收」。

廖美然的預言引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「小心為是」、「總算不是印度神童說的了」、「寧可信其有」、「其實從時局來推算，並不無道理」、「最近很多命理預言都滿準的」。

其中，有網友留言「國民黨在桃園找不到人參選」，獲得不少網友按下「大笑」表情，回覆道：「這個真的是大難臨頭」、「這個最悲慘」、「比悲傷更悲傷的事」、「這個真有可能」、「笑死」、「本日最好笑」。

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