搜救人員以接駁方式將阮翁帶下山送醫。（記者爆料網）

彰化縣72歲阮姓老翁，本月1日獨自前往南投溪頭自然教育園區登山健行，在下山途中受困受傷，經對外求援，搜救人員於3日中午尋獲阮翁，當時他滿頭乾掉血跡、穿著雨衣撐著雨傘，坐在一顆大石頭上微笑。消息曝光後，在網上掀起熱烈討論，不少山友直呼，阮翁的體質簡直是人類頂點。

回顧此案，家住彰化的72歲阮翁本月1日獨自搭公車到南投溪頭自然教育園區登山健行，之後又前往鳳凰山，但在下山途中迷路，還滑落邊坡受傷，阮翁聯絡兒子協助報警，但不曉得如何以手機回傳定位座標，僅告知其所在位置有溪流、水管等周邊環境明顯地物，當晚即因手機電力耗盡而失聯，消防人員獲報後立刻動員搜救。

大批搜救人員冒著低溫，連續2天在山區依循老翁所指出的線索全力搜救，所幸判斷正確，順利於本月3日中午在某溪谷尋獲阮翁，搜救人員發現阮翁時，其頭部受傷、滿臉乾掉的血跡，但他意識清醒，穿著雨衣，微笑撐傘坐在一塊大石頭上，冷靜等待救援。消防人員確認他生命跡象穩定，還可與人交談，且能自行行走，以接駁方式順利將阮翁送至救護車停放處，後送竹山秀傳醫院，順利完成搜救任務。

事後阮翁透露，待援的48小時裡，他若疲憊就會在石頭上睡覺，餓了便喝溪水，再加上穿雨衣、撐著雨傘禦寒，才挺過來。阮翁家屬得知消息直呼奇蹟，並向搜救的消防隊員獻上最高敬意，感激消防英雄搶救阮翁性命。

消息曝光後，臉書登山社團出現許多討論，不少山友皆驚呼，阮翁很有運氣與福氣，還讚老翁在受困時的2舉動非常正確，一為穿雨衣撐雨傘防失溫，二為報案後待在原地不動，還有網友直說，「這種體質真的是人類頂點」、「想知道他帶了什麼雨衣」。

鑒於老翁不曉得如何以手機傳送所在地點之座標，而一度導致搜救人員苦尋，對此，臉書社團《靠北登山大小事》管理員則貼文指出，手機兩大作業系統Google Android與IOS均有設計ELS（緊急定位服務），在使用者撥出緊急電話時，座標資訊便會夾帶於電話訊號中，此機制已開通於歐美國家，但台灣礙於現行法規種種考量，遲遲未開放此項機制。