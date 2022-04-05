國民黨台北市議員羅智強原訂2日上午宣布參選桃園市長，卻接到主席朱立倫來電而取消記者會。媒體人錢怡君4日表示，羅私下給了她3點聲明，強調除非他被開除黨籍，否則不會退黨參選，也質疑為何沒有參加黨內機制的機會，並表示對藍營受傷的不忍。這3大聲明讓大批藍粉相當不捨，湧入網路直呼「捨不得羅智強」。

錢怡君4日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，她有私下詢問羅智強，是否願上節目談徐巧芯的爆料內容，羅稱自己已答應朱立倫，再過2天才能出面回應，此前不能露面，但還是提供節目3大聲明：

第一，對於有人要他脫黨參選，自己出來選，羅智強說，自己不會退黨，也罪不及此，除非被開除黨籍。

第二，羅智強表示，他想參與黨的機制或協調，用協商、比民調的方式也可以，不懂為什麼不可以有參加黨內機制的機會？

第三，羅智強強調，「我不想看到自己受傷，國民黨也受傷，大家都受傷」。

消息一出，網路反應激烈。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「捨不得羅智強」、「捨不得羅智強+1」、「真的捨不得」、「不捨，不甘」、「戰將反受欺凌，不捨！」「全藍營都捨不得」、「看到羅智強這樣難過得哭了」、「眼眶濕了」、「我們全家心都碎了」。也有網友表示：「現在敢不敢做民調，羅智強一定第一」、「國民黨沒膽開除他的黨籍」、「本來藍大於綠被搞成民進黨輕鬆選，這就是國民黨的本事」。