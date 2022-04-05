女星Albee（范乙霏）從節目《我愛黑澀會》出道，擁有甜美外型和傲人的魔鬼身材，一直以來人氣居高不下，平時不吝嗇展露好身材的她，在兒童節發出兩張火辣自拍照片，只見邪惡視角讓網友一覽無遺，立刻引起熱議。

Albee昨（4日）晚於instagram寫下：「我最愛的鵝（兒）童節要過完了嗎？No way ！！！保持初心、跟隨直覺，天天都是我的兒童節」，看來是在跟34歲的自己喊話切記要莫忘初衷，不過曬出的照片立刻吸引眾人目光，只見她對著鏡頭露出甜美燦笑，穿著的深U背心藏不住傲人北半球，幾乎要呼之欲出，更擠出一條深邃事業線，讓所有人看得鼻血直流，根本捨不得將視線移開。

Albee這張邪惡視角的自拍照片，短短時間就吸引近2萬人按讚，網友紛紛留言：「男友視角，美美的，為了放鵝，所以我反過來看了」、「太大了吧！！兒童節快樂」、「這位鵝童的發育是不是有點太好」、「B罩杯以下才過鵝童節，妳已經犯規囉」、「眼睛不知道放哪裡才好」、「直接收藏當手機桌面了」、「這是兒童節讓我看到最開心的一張照片了」。

話題性十足的她，之前上節目暢聊過往性經驗，坦言年輕時曾有「雙方需求過大、太猴急」的困擾，某次大學和男友床戰時，因為太猴急房門沒鎖，結果對方媽媽想跟兩人分享在電視上看到的東西，沒敲門就直接開門，進門瞬間見到她坐在男友身上，嚇得立刻尖叫奪門而出，超尷尬經歷讓眾人直呼傻眼。