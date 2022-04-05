名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在頒發首屆社會正義獎盃的時候，稍微批評了詹姆斯（LeBron James）過去的言行，指出詹姆斯做了很多好事，但也有一些事情做得很不像樣。沒想到平日最討厭詹姆斯的FOX體育球評貝勒斯（Skip Bayless）這次站出來袒護詹姆斯，質疑賈霸是因為紀錄快被追上才處處針對詹姆斯。

賈霸生涯累積38387得分是聯盟史上第1，也被認為是難以超越的紀錄，如果詹姆斯有辦法保持戰力到40歲才有機會挑戰。

貝勒斯在節目上說：「我完全站在詹姆斯這一方，我相信在賈霸的內心最深處，他感受到詹姆斯的威脅，擔心被踢下了佔據多年的寶座。我認為這遮蔽了他的視線，影響他對詹姆斯的看法。」

詹姆斯一向積極為黑人民權發聲，曾經為此槓上FOX主播，引發「閉嘴乖乖運球」的口水戰。首屆以賈霸冠名的社會正義獎項，詹姆斯連入圍都沒有。貝勒斯推文寫道：「賈霸居然批評詹姆斯的社會正義行為？詹姆斯在那方面是無可挑剔的，是史上最偉大的。」

賈霸公開批評詹姆斯之後，隨即寫信給《洛杉磯時報》澄清，他始終視詹姆斯為一個英雄。賈霸2020年曾在《運動畫刊》執筆大肆讚揚詹姆斯的社會正義貢獻，他在這封信裡寫道：「兩年來我對詹姆斯的欽佩有增無減，當他不斷接近我的得分紀錄，我也一直為他加油，我很樂意把衣缽傳給這種優秀的人。」