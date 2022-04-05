國民黨桃園市長候選人陷入膠著，台北市議員羅智強因黨主席朱立倫一通電話，取消原訂參選記者會，引發政壇關注。媒體人朱凱翔翻出朱去年參選黨主席的宣傳廣告，影片中朱大喊要「團結全黨」、「贏回2022」、「達不到朱立倫下台負責」等語。此影片獲約3000名網友按讚，紛紛留言「備份」二字，諷刺意味十足。

朱凱翔4日在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，翻出朱立倫去年參選黨主席時的宣傳廣告，朱在影片中身著藍色西裝、白襯衫、藍色領帶，堅定大喊：「朱立倫擔任黨主席，團結全黨，我們贏回2022明年底大選，目標十六席、六都要過半，達不到朱立倫下台負責，負起全面的政治責任。朱立倫團結全黨，2024全黨團結一致，贏回中華民國，推出最強候選人，重返執政，贏回我們的公平正義。」

朱凱翔在此貼文上寫著「清明時節雨紛紛，慎終追遠」幾字，並附上「雙手合十」的符號。此文獲得約3000人按讚、超過850則留言，迴響熱烈。

大批網友湧入此文留言「備份」二字；其他網友則表示：「結果六都是從2018結果起跳，往下跳」、「明年清明節，我們會好好緬懷國民黨的」、「不是要唱衰⋯⋯但照眼前現況是真的非常難」、「好的，我2022跟2024都不會投國民黨」、「看來在政治精算師的帶領下，國民黨將成為難以撼動的萬年在野黨！」「傷心總是難免的，我又何必一往情深」。