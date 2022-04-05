一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，在經歷六年與病魔搏鬥之後，於今天4月5日早晨在台北振興醫院辭世，享年80歲，女兒王馨平也在臉書宣布噩耗，不捨表示：「我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽女兒王馨平一早在臉書發文表示，萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於四月五日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。

王羽從影40多年，被導演張徹相中演出電影《獨臂刀》走紅，在劇中靠著左手耍刀，至今讓不少影迷印象深刻，也因此有了「獨臂刀王」的封號，不過1997年便淡出演藝圈從商，事隔14年後才因為拍攝陳可辛執導的《武俠》，再次重返演藝圈，不過卻為了工作疲於奔命，導致輕微腦中風及左半邊癱軟，當時他靠著堅強意志力及每天勤奮復健，戰勝病魔讓身體恢復健康。

王羽雖與金馬獎最佳男配角擦身而過，但在2019年榮獲金馬獎終身成就獎殊榮，不過因為二度中風行動不便，女兒王馨平不捨父親以孱弱的狀態登上舞台，最後決定和妹妹代替他上台領終身成就獎，她上台時表示「這個獎對我爸爸很重要」，更透露王羽始終有顆赤子之心，一直是大家心目中永遠的大俠，也不忘感謝幕前幕後工作人員，強調：「是你們成就了他的成就」，讓全場紅了眼眶。