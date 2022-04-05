上海市衛健委今天（5日）通報：4月4日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例268例和無症狀感染者13086例，其中4例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，14例確診病例和12592例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者2例，均在閉環管控中發現。大批武警亦抵達上海，協助抗疫。

★上海市昨日完成全民核酸採樣 相關工作結束前繼續實施封控管理

據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨天（4日）晚間消息，4日全市新一輪核酸採樣工作基本完成，隨後還將有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作。

聲明表示，待上述工作全部完成後，將根據大陸國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。聲明強調，在此之前，上海全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。