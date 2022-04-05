小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。行政院本周將和立法院民進黨團就「平均地權條例」修正草案進行最後一次溝通，確認行政院版本。在不動產界仍強烈反對禁止預售屋轉售下，據了解，行政院已做了退讓，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售部分，將新增例外條款，未來將由內政部公告例外情形，避免「錯殺無辜」。

【1】禁預售屋轉賣 擬增例外條款

禁止預售屋轉售的例外情況或樣態為何？高層舉例，買受人在簽約後，如家庭發生重大變故，無力支付買房的價款，或調職、非自願離職，或其他非自願性因素，可例外不受換約轉售限制，以利買受人因應特殊情形所需。行政院會最快14日拍板「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」修正草案。

【2】景氣衰退疑慮？ 殖利率倒掛 小心台股拋售潮再現

美國聯準會（Fed）為了打擊通膨，不惜壓抑經濟表現，加速升息馬力，長短天期美國公債殖利率出現倒掛現象，利率倒掛是測試景氣的重要指標，按過往經驗顯示，股市通常會見高後走跌，市場擔憂台股再現拋售潮。

【3】美債息倒掛 15檔處變不驚

美國長短天期公債債券殖利率，出現倒掛現象，經濟衰退警鈴響起，對抗戰爭、通膨、實質負利率三大變數，投資專家篩選開發金等15檔升息、高殖利率、解封復甦、原物料及再生能源等五大族群，合力打敗經濟衰退怪獸。

【4】俄烏戰爭助漲 混凝土4月起急漲12％

房地產原料漲風不斷，俄烏戰爭導致水泥生產的燃料煤碳，價格上漲50％，驅動混凝土隨之漲價，建商已經接獲廠商通知，4月1日開始，最常用的210kg/cm2強度混凝土，從去年10月的每立方公尺2,400元，調漲至2,700元，漲幅12.50％。

【5】投資人賣短債買長債 美經濟衰退警鈴大作

美國2年期與10年期公債殖利率4日再度出現倒掛，引發外界對於經濟恐陷入衰退的擔憂。美國聯準會（Fed）將於周三釋出3月會議紀錄，投資人關注官員是否支持加大升息幅度以抑制通膨，因為升息過猛可能傷害經濟成長。