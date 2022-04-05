「他們說我是沒有用的年輕人～不懂得犧牲只想過得安穩」你是不是常覺得自己就像好樂團唱的這首〈他們說我是沒有用的年輕人〉因為買不起房、買不起車、看不到未來而感到很無用呢？其實，有可能不是你不夠努力，而是大環境不允許。

內政部3月31日公布「2021年第4季房價負擔能力指標統計成果」，本季全國房貸負擔率為37.83%，呈現季增、年增趨勢。「房貸負擔率」簡單來說就是，房貸占家庭收入的比例，負擔率越高，代表家庭可以負擔房價的能力越低。

「房貸負擔率」如果在3成以內，代表可「合理」負擔房貸；30%（含）至40%（不含）代表房價負擔能力「略低」；40%（含）至50%（不含）表示房價負擔能力「偏低」50%（含）以上則表示房價負擔能力「過低」。

就第4季看來，房價負擔能力持「略低」等級。

綜觀六都房貸負擔率，台北市、新北市各為65.09%及50.02%，房價負擔能力屬於「過低」等級；台中市為43.50%「偏低」；台南市、高雄市及桃園市分別為35.99%、34.07%及31.76%，均屬於房價負擔能力「略低」等級。

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