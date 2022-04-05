清明假期即將到來！除了掃墓祭祖之外，你已經規劃好連假行程了嗎？不論是整理課堂報告的學生、準備業務資料的上班族，還是單純想要邊吃美食邊放空的人，不用舟車勞頓跑到墾丁、花東感受陽光沙灘，來到北海岸風景區就有海景、河岸咖啡廳可以享受美好愜意的度假時光～

準備好和我們一起踏上北海岸之旅了嗎？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你驅車前往10大特色景觀咖啡廳一探究竟！

No.10 貪心咖啡館

如果你也喜歡老宅的氛圍，那你絕對不能錯過漁村老屋改建的「貪心咖啡館」！貪心咖啡館隱身於金山磺港漁港的巷弄中，不僅隱密的氛圍引人入勝，灰色屋瓦與紅色磚牆映入眼簾更是讓人秒想起老家的古厝呢！

這裡由美國移居回台的夫妻、都市創業失敗的年輕人與單車愛好者齊聚一堂，提供咖啡、窯烤披薩等職人料理，邊品嚐美食還能邊眺望漁港美景，也讓曾走訪的網友讚嘆「因為貪心咖啡館認識磺港漁港」。

地址：新北市金山區磺港路181號

No.9 VILLA SUGAR

不能飛海島度假沒關係！來到「VILLA SUGAR」同樣也能感受漫步峇里島的氛圍！位於三芝淺水灣的VILLA SUGAR， 室內裝潢以白色為基底，超級適合與閨蜜來張偽度假打卡！走到兩層樓戶外用餐區，坐在沙發上就能將海景盡收眼底，走出去還可直接玩沙踏浪！

網友也大力推薦該店素食餐點「松露蕈菇麵」，喜歡清淡口味的可直接品嚐食材鮮甜口感，重口味愛好者建議加TABASCO，直接開胃上癮讓你一口接一口！

地址：新北市三芝區土地公坑54-16號

No.8 金山跳石沒有名字的咖啡店

只要你想看海，隨時都能來「金山跳石沒有名字的咖啡店」！雖然店面沒有太多繁雜的裝飾，但光是衝浪板寫著大大的「Cafe」單詞，身後還有蔚藍海岸線相伴，想讓人不注意這棟鵝黃色建築都難呀！

該咖啡店主要以戶外座位區為主，坐在吧檯區可以被一望無際的海洋擁抱，輕拂而來的是徐徐的微風，配上喜歡衝浪的老闆親手沖泡而成的咖啡，走到玻璃屋與觀海平台，還能獨享天海絕致美景，彷彿置身享樂天堂呀～

地址：新北市金山區永興里跳石4號

No.7 Q.B.Days靠北過日子

覺得心情很煩悶，想要找地方宣洩情緒嗎？那麼來「靠北過日子」準沒錯！不僅店名詼諧幽默，建築使用明亮的藍色外觀也給人耳目一新、活潑有趣的感覺，踏進店內就會先被櫃檯旁設計師所販售的自創商品深深吸引。

來到靠北過日子一定要點上一杯浮誇飲品！像是「鳳梨芒果百里香氣泡飲」就是使用超大塊新鮮現切鳳梨豪邁放入消暑的飲品中，明治牛奶冰棒奶茶則是加入整支明治牛奶冰棒，配上眼前壯闊海景，喝一口就覺得超級滿足啊！

地址：新北市金山區海興路174號

No.6 福德生活

誰說去金山老街只能吃芋圓和鴨肉？位於老街內的「福德生活」為老宅改建的質感咖啡廳，兩層樓用餐區座位寬敞，讓前來消費的客人都能享有寬敞舒服的空間！

身為地瓜控愛好者也會被這裡的在地菜單驚喜連連！因為金山區盛產地瓜，福德生活也研發出「地瓜酒布蕾」、「地瓜蒙布朗」、「地瓜披薩」、「福德地瓜烤」等創意甜點與料理，咬下的瞬間就散發出綿密香甜的地瓜口感，讓你想不愛上也難哪！

地址：新北市金山區福德街14號

No.5 海灣綠洲

想要親自走訪老梅綠石槽卻不知道該如何安排行程嗎？不妨來藏身於老梅社區的「海灣綠洲」品嚐美食吧！這裡是台劇《如果花知道》任容萱與張睿家拍攝場景之一，坐在靠窗的位子，就能將老梅綠石槽秘境盡收眼底！

此外海灣綠洲對於環境保護也常常貢獻一己之力，與新北市政府環境保護局合作，不僅提供國小減塑淨灘的教育場地，也自動自發號召網友響應加入淨灘的行列，重視自然生態維護，也讓更多人願意一起愛護老梅石槽。

地址：新北市石門區楓林25-1號

No.4 Le coq 公雞咖啡

喜歡來北海岸尋覓咖啡廳的人一定都曾聽過「公雞咖啡」！該店屬於半開放式空間，室內擺滿綠色植物與復古配件，往前走到戶外空間就能遠眺整個淺水灣，晴空萬里的時候還能與可愛的吊燈、小小向日葵拍照打卡，享受悠閒愜意的個人時光～

另外公雞咖啡的餐點從咖啡飲品到輕食火鍋應有盡有，不用擔心女友吃不完、男友吃不飽，來到這裡不只滿足每個人對美食的慾望，配著陽光、沙灘、海景，與你喜歡的人一起度完美的週休假日～

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

No.3 我們在海邊

臉書粉專介紹寫著「因為想看海而開的店，不小心開太大ㄌ」的可愛咖啡店，就是PAPA在三芝的二號店「我們在海邊」！我們在海邊座落於「北海岸最美伸展台」芝蘭公園海上景觀平台附近，儘管對外十分低調，卻仍在試營運期間成為當地口耳相傳的熱門咖啡店。

我們在海邊保留原始老建築的風貌，使用工業不修邊幅的裝潢風格，讓太陽從大片窗戶灑進來，不論你坐在哪個位置都能飽覽海景，還能坐在鞦韆上享受午後時光，讓喝咖啡成為一件放鬆舒服的事！

地址：新北市三芝區北勢子12-1號

No.2 夢想地圖cafe海景會館

「夢想地圖cafe海景會館」也是網友點名北海岸必訪的觀海咖啡廳之一！外觀整體呈現地中海建築風格，走入店內除了被滿滿的捐款感謝狀吸引，也可見店家牆上寫著開設咖啡店的初衷，「以咖啡承載夢想，以地圖尋找方向」、「心中有夢，踏遍地圖上的任何一處都不迷惘」。

咖啡店內除了有「台灣百大品牌的故事」系列書籍可供消費者翻閱，走到戶外用餐區還能坐在搖椅上觀覽海天一線的美景，配上BBQ燒烤豬肋排與渡假風飲品，坐在這裡一整天也都覺得超級值得！

地址：新北市三芝區北勢子41號

No.1 海邊灶咖

想要偽出國體驗南島風情，一定要來三芝淺水灣超有人氣的「海邊灶咖」喝下午茶！走進到入口就會看見大樹旁的峇里島風盪鞦韆，步入室內高低階位置，還能直接與第一排海景來個IG網美自拍照，戶外露天區木桌椅讓你坐下來飽覽海景，推開小門、坐在前面的沙灘也能舒服享受放鬆時光。

海邊灶咖的菜單也別具巧思，手繪設計也更顯質感與溫度，好吃的餐點與一覽無遺的海景也讓網友瘋狂打卡評價，「傍晚溫度舒服是看海看夕陽的好地點！」、「坐著就能看著蔚藍的海，最後看著夕陽慢慢落下，映照在海面上，喜歡這種愜意的步調」。

地址：新北市三芝區北勢子19-1號

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月31日至2022年03月30日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北海岸咖啡廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。