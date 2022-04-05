受到新冠肺炎蔓延影響，網路購物平台等電子商務興起，加上家庭園藝盛行，小包裝的肥料市場需求量增加；民眾在網路上販賣及購買肥料消費行為逐漸普及。中市農業局提醒，販賣肥料時仍須遵守肥料管理法相關規定，切勿自行拆封、分裝後進行銷售，違反者依肥料管理法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

農業局長蔡精強指出，依肥料管理法第17條規定「販賣或意圖販賣而陳列、貯藏的肥料，不得拆封、分裝、摻雜、稀釋或塗改肥料標示。」，另刊登肥料廣告時，應註明肥料登記證字號、品目及登記成分，不得作虛偽、誇張及其他不正當的宣傳，違反規定者，依肥料管理法第29條規定處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

坊間常有民眾自製植物營養液等相關產品，並向消費者宣稱有供給植物生長養分或促進養分利用的成效。農業局說，這也屬於肥料管理法管理範疇，如民眾有未經取得肥料登記證而自行製造或販售等行為，也觸犯肥料管理法第5條規定，可依同法第27條規定處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

面對坊間銷售宣稱自製植物營養液，具有快速成長等成效，農業局特別呼籲民眾在網路從事販售肥料產品時，應多加留意上述規定，以免誤觸肥料管理法而受重罰。