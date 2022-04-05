大陸網路日前瘋傳一段視頻和數張照片，曝光上海金山嬰幼兒隔離點的亂象，引發極大民怨。（網路截圖）

針對上海在新冠疫情防控中將一些檢測陽性的嬰兒和幼童與父母強行分開進行集中隔離的做法，連西方國家也看不下去，深怕再不發聲，這種不人道的做法將用在外交官和本國僑民身上，因此對此表示關切。據美國之音報導，30多個國家的外交官致函中國外交部和上海市外辦，敦促有關當局不要採取這種隔離方式。

據路透報導，法國駐上海總領事館3月31日致信上海市外辦，信中說，「我們要求在任何情況下都不要將父母與孩子分開。」英國駐北京大使館同一天致信中國外交部，表示「關注近日地方當局將檢測陽性的兒童與父母分開的情況，並要求確保這種情況不能發生在外交人員身上。」

報導稱，法國領事館和英國大使館都表示，它們寫給相關部門的信，也代表了其他國家，包括歐盟國家、挪威、瑞士、澳洲和紐西蘭。

英國大使館還對上海最近設立的流動醫院設施缺乏條件和隱私表示關切，強調對外交人員的隔離應在外交公寓，那是較好的方式，也符合日內瓦公約所提出的對外交人員的待遇。英國駐上海總領事館一位發言人表示，就涉及在華英國國民的目前防疫政策的不同方面提出了關切。

法國領事館拒絕對此信發表評論。澳洲駐上海總領事館也不願評論此信，只表示曾就疫情限制與當地溝通過。

美國沒有在這些信上簽名。不過，美國駐上海總領事何樂進（Jim Heller）在一個美國公民的私人微信群中表示，美駐滬總領事館也一直強調歐洲國家給上海的信函中所表達的許多關切。美國駐北京大使館發言人拒絕評論何樂進的表態，但是表示，在疫情防控中使館人員被對待的方式是頭等重要的事情，大使館曾就新冠疫情相關的政策與中國政府接觸過。

挪威、瑞士和紐西蘭都沒有回應評論的請求。中國外交部也沒有任何回應。

近日，社交媒體上廣傳一些視頻和消息，指上海當局強行把陽性的嬰幼兒與父母分開隔離，引發眾怒。上海市衛健委官員吳乾渝4月4日在新聞發佈會上表示，按照分類收治的原則，堅持「家長必須是陽性患者，才能住在兒童區域陪伴照顧孩子，並一同接受治療。」

吳乾渝說，針對兒童染疫患者，如家屬不符合陪同條件，低於7歲以下的兒童，將安置公衛中心接受治療。7歲以上兒童或青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，則主要在集中隔離點接受治療。

此前，4月1日晚間，大陸網路瘋傳一段視頻和數張照片，曝光上海金山嬰幼兒隔離點的亂象，引發極大民怨。畫面顯示，大批嬰幼兒被放置在一個大廳內，許多小床上擠著三名嬰幼兒，一個出生不久的嬰兒幾乎被床單蓋住了臉，另一個約1歲多的幼兒站在那裡哭泣。

有報導說，嬰幼兒集中隔離點至少有「200個孩子」，但只有10個護士照顧，衛生條件極差。孩子排便後沒有水沖洗，有的孩子尿布沒人勤換，屁股爛掉發炎。這段視頻不久被刪除。

大陸網友痛批，「這不屬於事先想不到的問題，而屬於根本不在乎的問題，只要沒引發輿情，就無所謂」、「防疫是手段，民生福祉才是目的，不要本末倒置了」、「忽視了人性，只在意理性，教條主義害死人！」