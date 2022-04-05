有「獨臂刀王」封號的王羽今(5日)在女兒王馨平證實下病逝於台北振興醫院，享壽80歲，王羽1963年就出道，作品無數，2019年更榮獲金馬獎終身成就獎，他一生精彩，最有爭議是過去的黑道背景，傳聞他為了報答陳啟禮加入幫派，發生過多起涉及黑道恩怨的衝突，他也因涉嫌教唆行兇，一審判處有期徒刑2年6個月，二審減刑為8個月，最後獲判無罪。

綜合媒體報導，王羽1943年在上海出生，本名是王正權，有過兩段婚姻，與林翠、王凱貞各有過6年及21年的婚姻，代表作是《獨臂刀》，他也曾演而優則導，指導過功夫電影《龍虎鬥》，後來他退出影壇改為從商，事業經營有聲有色。

王羽小時候就因為好動被家人送去練空手道，而他才華優越，還因此成為練家子，更成為他後來變成武打巨星的重要養分，他原本就讀珠海學院的土木工程系，一次在邵氏電影公司的海選被貴人看見提拔出道，演出《獨臂刀》一炮而紅後，身價水漲船高，還成為李小龍走紅前在香港片酬最高、票房最好的武打演員。

擁有一身好功夫的王羽，最令人矚目的還有過去的黑道背景，傳聞他因報答昔日竹聯幫老大陳啟禮而加入幫派，1981年因得罪四海幫老大劉偉民而遭四海幫砍成重傷，事後委由陳啟禮出面協調暫時平息，也就是所謂的天廚餐廳事件，同年5月該案開庭，竹聯幫和四海幫為王羽在台北地方法院發生喋血事件，王羽因涉嫌教唆行兇罪一度捲入官司，在歷經一審、二審後，最後被判無罪，卻也成為當年社會熱議的話題。