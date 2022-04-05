台語金曲歌后詹雅雯年就醫檢查竟發現罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，日前才宣布將於8月13日登高雄巨蛋舉辦「2022詹雅雯高雄巨蛋大跨越演唱會」，怎料因身體不適，傳出將在本月6日進行腦部手術。

55歲的詹雅雯因罹患帕金森氏症，在治療的過程中因容反胃至今已暴瘦11公斤，體重剩40公斤，去年身體稍微好轉才在聖誕節登小巨蛋開唱，當時小巨蛋的歌迷朋友到場支持給予最暖心的祝福，滿場感動，以為身體逐漸的詹雅雯，怎料在造勢場合被爆出將在本月6日進行腦部手術，引來台下的現場觀眾加油打氣聲。

信仰虔誠的詹雅雯，有著菩薩歌后之稱號，之前分享有一次喉嚨無法唱歌，又發燒，但是隔天又要唱二、三十首歌，又要錄影，當晚就夢見千里眼、順風耳將她引到媽祖的殿內，千里眼、順風耳用很莊嚴的聲音大喊：「喙開開。」她跪著把嘴巴打開，從媽祖的方向噴出一道水過來，接著千里眼、順風耳再次大喊：「吞下。」隔天她醒來，感冒就好了，唱歌都沒有沙啞，也希望她的腦部手術開刀能受到保佑。