原預定在2日要公開說明參選桃園市長與否的國民黨台北市議員羅智強，在與國民黨主席朱立倫電話長談後取消，同黨台北市議員徐巧芯則踢爆，那通電話是以威逼的方式威脅羅智強，沒有所謂動之以理。對此，曾身為罷免王浩宇運動的發起人、桃園在地人士唐平榮認為，身為黨主席的朱立倫若真的像羅智強爆氣，無異是自毀行為，因此他大膽猜測這是險招，是朱在幫羅製造正當性。

唐平榮4日在臉書發文表示，最近國民黨為桃園市長國民黨的人選吵鬧翻天，不管是新聞媒體還是政論節目，無不把「地方勢力」和「KMT中央」，罵成沒一塊好。唐指出，聰明如朱立倫身為主席，傳出氣急敗壞向羅智強爆氣三小時，這步數真的不像一個正常行為，因為無異於自毀，因此他大膽猜測這其實是個險招，朱立倫甘願犧牲自己，是為了讓羅智強擺脫「空降」形象。

唐平榮指出，傳統大家討論的空降，都是由上位者用權勢指派人強勢而來，假如衛福部長陳時中或駐美代表蕭美琴選桃園就屬這種，這也是在地選民相對反感的原因，但從羅智強行走來桃園，一直以來都沒有被黨中央祝福，更不用說提供任何協助，完全是靠其意志和民眾支持而來，現在再加上還遭朱立倫威嚇不准選，這種遭受逆境的外在形象對於羅來說，是最能夠破除「空降」身份的利器。

對於羅智強的遭遇，唐平榮直言，此般爹不愛媽不疼連滾帶爬，空拋不給降落傘的空降如果能存活，對選民的威力比在地還強不只十倍，他只能說，「朱主席你真用心良苦啊」！