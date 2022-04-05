一名網友自大陸網購兒童節禮物，賣家承諾節日前會到貨，未料商品遲遲未到貨，他私訊詢問之下，才發現大陸賣家認知的兒童節為6月1日，並非4月4日。烏龍的購物經驗曝光在網路上引起討論，逗樂大批網友。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享他3月中網購兒童節禮物，賣家自大陸發貨，他擔心禮物無法在節日前送達，便私訊賣家確認，而賣家當時回覆：「可以的，不用一個月時間的，現在才3月22日」。

網友網購兒童節禮物，賣家也承諾商品絕對會在節日前到貨。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO說，他直到兒童節前夕都未收到商品，無奈送禮計畫搞砸，便傳訊懟賣家：「不是說明天前能收到嗎？」這時賣家才恍然大悟，發現兩人所認知的兒童節不是同一天，台灣的兒童節為4月4日，大陸的則為6月1日，賣家也喊冤說：「我這邊的兒童節指的不是明天啊」，並連忙向原PO道歉，承諾會盡快催促貨運出貨。

圖左為網友本月1日還沒收到商品，再次訊息詢問賣家，賣家強調「可以收到的！」圖右為網友因3日仍沒收到商品，遂心急訊問賣家，才發現雙方認知的兒童節日期不同。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

雙方各自貼出兒童節日期，才發現從頭到尾都是雞同鴨講。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO買兒童節禮物意外鬧出烏龍，讓他哭笑不得，文章曝光後，不少網友笑回，「客服蠻客氣的，雖然真的超級烏龍」、「太搞笑了啦…怎麼從頭到尾都沒想到以日前做確認呢」、「說實話，也不算客服的錯」、「國際兒童節是6月1日，只有台灣是4月4日」；也有網友提醒，網購急件建議直接詢問到貨「日期」，才能避免認知不同引發消費糾紛。