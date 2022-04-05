俄烏戰爭已超過一個月，雙方死傷慘重。對此，香港媒體評論表示，這是一場「代理人戰爭」，美國處在十分尷尬的境地，美方希望俄烏戰爭爆發卻又不希望烏克蘭爆發全面戰爭，否則美國恐失去控制；而俄羅斯掌握糧食與天然資源兩大武器，讓總統普丁有底氣發動全面進攻計畫，而美國只能眼睜睜看著烏克蘭成一片廢墟，卻不敢親自下場。

香港媒體《中評社》3日評論分析，從美國總統拜登的演講內容可見，美國希望在烏克蘭的東部地區出現摩擦，讓俄羅斯捲入其中不能自拔；換言之，美國希望俄烏戰爭爆發，但美國不希望烏克蘭爆發全面戰爭，因為這會讓美國失去控制。

評論指出，普丁突然「大筆一揮」，批准了全面進攻計畫，並聲稱全面啟動大規模殺傷性武器的準備工作，等同先聲奪人、緊抓主動權，將北約部隊拒於烏克蘭門外，也迫使美國和北約不敢捲入這場戰爭。

評論認為，美國與西方國家雖對俄羅斯祭出經濟制裁，但俄羅斯身為糧食自給自足又擁有豐沛石油、天然氣等天然資源的國家，糧食與天然資源就是俄羅斯牢牢抓在手上的兩大武器，讓普丁有底氣大刀闊斧實現計畫，也讓西方諸國不得不忌憚，因此美國只能眼睜睜看著烏克蘭變成一片廢墟，自己卻不敢下場，也讓國際質疑美國的角色，以及美國身為「世界領袖」的作為。