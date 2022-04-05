高雄市政府青年局指出，隨著民眾飼養寵物意願增加，除帶動寵物數量成長，亦衍生寵物葬儀服務需求。而該局輔導之「萊芙文創有限公司」，提供寵物往生收送與喪葬整合性服務，更透由青年局創業O’star輔導參與2021「大南方新創展」及「高雄揪Young創業市集」等活動，並與「覆鼎金保安宮」行銷設計團隊合作，成就全台第一個寵物殯葬與宮廟跨界鏈結，讓寵物感受人間溫暖到最後一刻。

青年局局長張以理表示，自己也有飼養毛小孩，青創事業能在青年局輔導下，以同理心提供專業服務，撫慰飼主的心靈，讓人感到窩心。青年局建立創業O’star輔導平台，與高雄各大專院校串聯地方新創資源，此次O’star夥伴—國立高雄科技大學與青年局攜手輔導寵物新創團隊，提供創業諮詢調整產品服務定位，並協助參展宣傳服務理念，累積品牌展售經驗。

萊芙文創創辦人黃敏軒分享，自己也曾面臨愛犬去世不知該如何處理的窘況，他思索要怎麼讓毛小孩永久保留在主人心中，因此萊芙文創誕生利用3D列印、雷射雕刻等工具復刻原本毛小孩樣貌，以及製作各式紀念品提供追思過程使用，未來計畫透過網路整合其他寵物殯葬業者。黃敏軒也表示團隊仍在初創階段，很感謝青年局的創業O’star大力支持，在創業過程獲得許多在地資源。