大聯盟5日宣布將3位違反藥物規定的球員禁賽80場，分別是投手羅瑞格茲（Richard Rodríguez）、內野手桑塔納（Danny Santana）、羅棟（José Rondón）。這3人都是自由球員，尿液樣本被驗出寶丹酮，一種常被用來強化體能的同化類固醇。

去年12月大聯盟進入封館，3人的尿液樣本是在更早之前就交出，不過封館期間暫停執行處分。他們是在上個球季就使用了禁藥，羅瑞格茲當時效力海盜、勇士，桑塔納在紅襪，羅棟在紅雀，今年3月中重開藥檢，他們是第一批被懲處的球員。

羅瑞格茲去年登板中繼37場，自責分率2.94，年薪170萬美元，他是勇士7月底補強的球員之一，但沒參加季後賽，勇士最後拿下世界大賽冠軍。羅瑞格茲在季中表現明顯下滑，被懷疑可能與聯盟取締投手的黏性物質有關。

桑塔納可以守備多個位置，年薪175萬美元。但即使有禁藥幫助，他的火力還是太低，上季在紅襪打擊率0.181，單季127打席僅5轟，長打率低至0.345。

羅棟上個球季在紅雀主要擔任代打，90打席繳出0.263打擊率，長打的表現也不錯，但他當時只簽了小聯盟合約，球季結束後未獲續留。

封館前最後一個被抓到的球員是運動家中外野手羅瑞亞諾（Ramon Laureano），他原先以暴力雷射肩而聞名，結果去年8月被驗出同化類固醇「諾龍」，遭禁賽80場，本季還須服刑27場。