「永遠的獨臂刀王」王羽近年頻傳身體狀況不佳，今(5日)愛女王馨平悲痛發文，宣布爸爸在和病魔纏鬥6年後於今上午安詳辭世，享壽80歲。2019年他被金馬獎獲頒終身成就獎，本是喜事一樁，但因女兒想顧及大俠形象，決定由家人代為領獎，而香港導演王晶當時還跳出，怒轟認為王羽沒資格得獎，一度引起軒然大波。

王羽有三個女兒王馨平、王加露、王美怡，2013年王羽曾以《失魂》獲得第15屆台北電影節最佳男主角，但自此之後王羽的身體就每況愈下，前幾年更傳出腦中風在泰國機場暈倒就醫，2019年王羽被金馬執委會選為當年的終身成就獎代表，王加露當時便發文，聽聞這消息時第一時間反應只有二字：「慘了！」，雖然獲得金馬獎肯定是好事，但她不希望父親抱病體上台，「我不捨，更不要眾人的敬意瞬間被錯愕的淚水取代。」

王羽2013年曾以《失魂》獲得台北電影節最佳男主角獎。（圖／中時資料照片）

王加露坦言，王羽2011年第一次中風時精神都好，還曾咆哮著拒絕復健或自行逃離醫院，但2016年王羽二次中風後行為不便，不再亂發脾氣也不挑食，成為「是一個行走需靠輪椅，進食需靠鼻胃管，日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人」，回憶父親先前在螢幕上的大俠形象，認為愛面子的王羽應該不希望讓大眾知道他現在的樣子，因此代父親決定不親自出席領獎，並語重心長說：「所以，請記住他螢幕上一身傲骨的大俠風采，並永遠留存心底，這是他投身電影界的最大成就，最大貢獻，也是他最大心願」。

王晶曾抨擊王羽沒資格得金馬獎終身成就獎。（圖／中時資料照片）

而王羽獲得金馬獎終身成就獎的消息傳開後，導演王晶便隨即開砲，寫下：「台灣金馬獎真的是愈來愈混帳！竟然給王羽發終生成就獎！」並認為王羽過去工作毫無合約精神，多次憑藉著黑勢力威脅導演和演員，王晶更轟：「請問他（王羽）對電影貢獻有什麼？憑什麼跟王童並列？」但不久後刪文，對此，王馨平高EQ回應：「金馬獎委員會的成員都是資深及専業的電影從業人員，主席李安先生更特別推崇我父親自導自演的《龍虎鬥》對拳腳功夫片的影響。這是業內人士對我父親的肯定，我也相信父親是實至名歸的」，至於王晶的抨擊，王馨平表示：「既然他已刪除了，我就無需再說什麼了。」