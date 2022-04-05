有意參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，與國民黨主席一通3小時的電話引起各界關注。資深媒體人黃暐瀚形容，朱立倫現在就像是《葉問2》中的洪金寶一樣，看起來是個壞人，但若細看才會發現他有很多責任要扛，並直言「魚死網破不是擔憂，幾乎成為結論！」

黃暐瀚今（5）日在《POP撞新聞》討論有關羅智強與朱立倫之間爆發的事件，他表示自己是羅智強的好朋友，開設的節目也從不反羅智強，但羅智強將自己與朱立倫的電話內容「外洩」，傷的是他自己。

黃暐瀚表示，朱立倫與羅智強有無做約定他並不清楚，但通常這種電話內容是不會說出來的，不過現在卻有如此鉅細靡遺的外洩，且內容對朱立倫都是負面的，會讓黨內其他有影響力的政治人物以後也不敢與羅智強有交流，重傷羅智強自己在黨內的「人和」。

黃暐瀚認為，雖然羅智強在網路上擁有很高的支持度、聲量，但是否有獲得桃園在地同志的支持卻是另一回事。黃暐瀚以《葉問2》為例指出，甄子丹飾演的葉問擁有高強功夫，但去到新地方要教拳時被洪金寶飾演的角色阻攔，洪金寶看起來就像壞人一樣，但地方有地方的規矩，洪金寶也有需要扛起來的責任，劇情到後面甄子丹也很敬重對方，「現在洪金寶就是朱立倫，羅智強就是葉問」。

黃暐瀚說，討厭朱立倫是一回事，但不能忽略他堅持不讓羅智強選桃園的考量，其中一個可能性就是因為朱立倫認為羅智強不會贏，「他不能提一個不會贏的，輸掉桃園又斷送自己跟國民黨的2024」。