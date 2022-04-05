據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨天（4日）晚間公告，上海全市今天（5日）將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。上海市交通委員會昨天（4日）也緊急通知，全市交通新增停運路線。華航與長榮也調整今天台灣（松山／桃園／高雄）與上海浦東機場之間的往返航班。

在兩岸航線部分，華航今天取消高雄至上海浦東來回載客航班、松山至上海浦東來回載客航班，明天（4月6日）之後的載客航班是否能夠恢復，必須視上海市政府的防疫政策而定。此外；長榮上海浦東飛松山航班暫時取消到4月8日，只飛桃園航班。

長榮航空在官方微博公告，受疫情影響，今起至4月12日部分航班調整如下：

1.取消 4月6日，4月8日浦東至松山，往返BR771／772。

2.取消 4月5日，4月8日，4月12日浦東至高雄，往返BR705／706。

此外，據界面新聞報導，根據上海市疫情防控工作領導小組辦公室最新發佈的消息，今天（4月5日）凌晨3時後有關交通安排通告如下：

軌道交通、公共汽車、計程車和網約車、道路旅客運輸、鐵路客運、水上客運的交通組織和保障方案維持當前狀態不變。

機場線除新增機場環一線、機場守航夜宵線停運外，其它運行線路方案維持當前狀態不變。

離滬乘客在原有要求基礎上，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明，如果核酸檢測陰性證明在24小時之內的，可免除抗原檢測證明。