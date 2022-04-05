俄烏戰爭持續一個多月，有不少人把矛頭指向美國，批拜登政府在背後拱火挑起衝突，財信傳媒董事長謝金河以「俄烏之戰背後的美元霸權保衛戰」為題在臉書發文指出，從一戰之後，美元逐漸取代英鎊，進而成為世界霸主，而這其中有一個最主要的助力，就是石油美元。

謝金河強調，全世界任何國家要購買石油，一定要用美元，而美國又是發鈔國，這是美國奠定百年霸主最大的基業，過去只要有人想用其他貨幣取代美元，像伊拉克前總統海珊主張用歐元取代美元買石油，下場就很慘烈。

謝金河表示，這次俄羅斯入侵烏克蘭，美國採取最嚴厲的經濟制裁手段，但俄羅斯也擺明反制，同時宣布對俄羅斯不友善國家，4月1日起向俄羅斯購買石油及天然氣，必須使用盧布，而且進一步將擴及農產品、煤炭、貴金屬、穀物、化肥及木材等，換句話說，俄羅斯除了進攻烏克蘭之外，準備和美國在石油美元決一死戰，這是有形戰爭底下的金融戰，普丁很可能也把大陸拖下水，人民幣可能是另一個戰場。

「這些年，人民幣努力國際化，在俄烏大戰之前，大陸已經和沙烏地阿拉伯取得默契，凖備以人民幣取代美元買油，而遭到美國制裁的伊朗也蠢蠢欲動」，謝金河說，這次俄羅斯率先發難，狙擊美元石油，盧布一度大貶至153兌一美元，最近回升到84.88，看起「盧布結算令」發揮效力，如果普丁再把範圍擴大，大陸又在背後推一把，美元霸權面臨的挑戰可能是空前。

不過，謝金河認為，俄羅斯只是全球第11大經濟體，威力可能只限於石油、天然氣、貴金屬及農產品，美國真正的挑戰者一定是大陸，但人民幣必須通過國際化的考驗，在人民幣能自由兌換之前，人民幣仍不足以挑戰美元。

謝金河文末強調，全球的外匯儲備占比，美元大約占58.81%，人民幣只有2.79%，趨勢上，人民幣占比在上升，美元占比在下滑，但雙方差距仍然很大，對美國來說，這次俄烏之戰，美國的頭號戰犯一定是普丁，最後一定是殲滅戰；至於大陸的態度，也攸關未來美中角力的新動向，全球地緣政治在這個時候，已然到了退無可退的決戰點。

前立委、婦聯會主委雷倩則表示，以金融來說，會有更多資產從美元體系出走，將弱化美元的絕對霸權。他認為，不僅是具體的美元，包括全球能源交易超過七成的美元體系的石油美元，兩者都會有替代跟出走的現象，但不是美元會直接被取代，而是美元掌控的幅度會逐漸減少，美元的絕對霸權就會逐漸弱化。