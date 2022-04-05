中國大陸最大的液化天然氣進口商被西方媒體爆料，正在小心翼翼地尋求以低價採購遭國際市場規避的俄羅斯液化天然氣。美國之音引述外媒報導，知情人士透露，包括中石化和中石油在內的中國國營公司正在與供應商討論，如何以較大折扣購買俄羅斯現貨液化天然氣事宜。有些中國進口商甚至考慮讓俄羅斯公司代他們參與液化天然氣的投標作業，以便對外界隱匿他們的採購計畫和行為。

報導稱，在俄羅斯入侵烏克蘭遭遇美國及其盟友史無前例的嚴厲制裁後，全球絕大多數液化天然氣進口商因為擔心制裁效應和名譽受損，都已經在刻意避免購買俄羅斯現貨液化天然氣。而中國公司則是為數不多的願意為此擔負惡名和風險的進口商。

外媒說，中石油婉拒對此作出評論；而中石化則回覆，因適逢清明節連續假日，無法對尋求評論的要求作出立即回應。

根據交易商透露，中國公司在過去幾周，已經採購了好幾船的液化天然氣。外媒認為，中國液化天然氣進口商的這一做法與中國煉油廠的做法很相似。這些煉油廠也在悄悄以低價購買遭世界別國拒購的俄羅斯原油。

交易商透露，運往北亞的俄羅斯液化天然氣現貨市場的價格已經出現10％的折扣優惠；而上個月由於烏克蘭戰爭爆發，供貨收緊導致全球需求暴增，令天然氣價格飆漲至歷史新高。

由於氣溫轉暖和新冠疫情反彈，中國對液化天然氣現貨的需求其實並不強烈，但是來自俄羅斯的打折天然氣仍然可以儲存起來，以防今年夏季價格進一步上揚。

交易商表示，中國的液化天然氣買家尋求通過雙邊交易採購現貨液化天然氣，以便在現貨市場上保持低調；而且這些公司行動小心翼翼，也選擇避免大宗的買賣。

不願透露姓名的交易商還表示，中國公司通常不直接參與現貨市場俄羅斯液化天然氣的投標，而是使用所謂「白手套」公司幫它們下單，以便隱匿中國公司的採購行為。此舉將為中國公司在現貨市場的行動提供掩護，讓俄羅斯液化天然氣的供貨看起來像是長期合同的履約行為。儘管西方在俄軍入侵烏克蘭之後立即啟動對俄羅斯的全面金融和經濟制裁，但是這些制裁並不影響俄羅斯此前與各國簽署的長期合同。

交易商表示，中國公司也刻意避免讓它們派駐倫敦或新加坡的辦公室參與俄羅斯現貨液化天然氣的採購，以規避這些辦公室駐在國政府找麻煩。但是絕大多數中國液化天然氣現貨採購辦公室位於海外。

外媒引述交易商的話說，這方面也存在一些問題。例如規模較小的中國液化天然氣進口商很難從銀行獲取信用擔保去購買額外的俄羅斯現貨液化天然氣；因為就新加坡而言，很少有銀行會為此提供信用擔保。只有中國最大的進口商可以使用銀行提前批准的開放式信用擔保去採購俄羅斯現貨液化天然氣。

據路透社的報導，在中國公司試圖在現貨市場上以折扣價購買俄羅斯液化天然氣的同時，印度在俄羅斯入侵烏克蘭之後，也大幅吃進至少1300萬桶俄羅斯原油。而去年全年，印度進口俄羅斯原油總量也就1600萬桶。