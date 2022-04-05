一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，今晨病逝醫院，享年80歲，女兒王馨平稍早證實噩耗，消息傳出後震驚演藝圈，回顧他的傳奇一生，當年不僅因賭場糾紛登上媒體版面，還成為「天廚餐廳事件」、「杏花閣血案」的導火線，更遭幫派埋伏身中7刀送醫急救。

當年根據綜合媒體報導，王羽昔日赴四海幫主劉偉民開設的賭場，沒想到慘輸上百萬，讓他拒絕對方再次邀約，未料四海幫成員藉機挑唆，讓劉偉民認為王羽不給面子，不僅電話恐嚇，更派人到他住家丟擲瀝青，某次趁著王羽到餐廳宴客時，竟埋伏砍殺他，最後身中7刀重傷送醫急救，住院治療的他擔憂四海幫藉機尋仇，因此向竹聯幫幫主「鴨霸子」陳啟禮求助。

竹聯幫當時為此事召開幫務大會，王羽表示被砍殺當天，撞見四海幫幫主劉偉民親信在場，認為劉偉民就是幕後主使，堅持要「江湖事、江湖了」的他，要求依江湖規矩「加倍奉還」，得回敬劉鐵球14刀，事後，竹聯幫成員先是將涉入此事件的四海幫成員砍成重傷，接著以尋仇為由狠砍劉鐵球14刀，最後演變成兩幫派相互尋仇，讓政府進行大規模掃黑動作，四海幫幫主劉偉民等人被逮入獄。

杏花閣血案，則是王羽於「杏花閣大酒家」宴請香港永盛電影公司創辦人向華強等人，沒想到酒宴結束後，欲將一名酒家女帶出場續攤遭拒，當下讓他覺得面子掛不住，便朝對方怒摔酒杯，當時也在場的四海幫成員為替酒家女出氣，與王羽等人進行談判，雙方一言不合下爆發衝突，導致二派人馬結下樑子，由於媒體大篇幅報導，讓警方對竹聯幫、四海幫進行大規模查緝，王羽雖逃至香港，仍遭法院判處有期徒刑5個月。

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