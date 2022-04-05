國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，掀起藍營內部動盪。媒體人吳子嘉3日指出，根據最新民調，國民黨在桃園的最強棒就是立委魯明哲，「如果是今天公布的話，就是魯明哲第一名，立委萬美玲第二名」。此消息引發熱議，大批網友氣憤認為，既然民調結果那麼明顯，何不直接派出最強候選人，或是擇日舉辦一場公平初選讓大家都心服口服。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》表示，根據《美麗島電子報》近期所做民調，國民黨的最強棒就是魯明哲，所以羅智強希望5月再比一次民調，這是有道理的，因為如果到5月的話，民調可能會有變動，「但如果是今天公布的話，就是魯明哲第一名，萬美玲第二名」。

吳子嘉更直言，若國民黨在桃園真的推立委呂玉玲出來參選市長，那對手民進黨「真的派顆西瓜都能上，因為這樣選根本沒搞頭」。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《yahoo!新聞》留言：「既然都知道誰最強，為何不直接派最強的參選？搞不懂藍營思維」、「到底為什麼不敢辦初選？難道怕羅智強第一嗎？」「直接民調，讓大家都心服口服」、「國民黨真是讓人生氣」、「內鬥第一的國民黨，永遠選不上」、「個人民調再高，遠遠比不上政黨大猿背後的捅刀」、「在地桃園人，尤其是中壢人對魯蛋（魯明哲）期許一直很高，但現況是國民黨離民意越來越遠了」、「若兩人都不選，另一人又不夠強，那羅智強確實應該可以出來拚一拚」。