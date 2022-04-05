《北京日報》報導，北京市衛健委今天（5日）提醒民眾，近期疫情嚴峻，應謹慎郵購疫情嚴峻國家地區商品。近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行、出差、祭掃；進返京人員嚴格遵守進返京政策，按照要求開展核酸檢測。

北京市衛健委表示，目前大陸全國疫情呈現多點散發和局部聚集交織的態勢，疫情形勢嚴峻，不能有絲毫麻痹松懈。要快速開展風險人員及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，堅決履行屬地、部門、單位和個人四方責任，重點人群、重點行業及重點區域要加強人員健康監測、核酸檢測等防控措施，根據疫情形勢，適當調整擴大核酸檢測範圍。

北京市衛健委表示，北京市民要進一步增強防控意識，落實防控責任，謹慎郵購疫情嚴峻國家和地區的商品；近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行、出差、祭掃；進返京人員嚴格遵守進返京政策，按照要求開展核酸檢測、自身健康監測，7日內不聚餐、不聚會，不前往人群密集場所，降低傳播風險；要強化主動報告意識，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員、進返京風險人員，請立即主動向社區報告，配合各項防控措施；一旦出現發熱、乾咳等症狀，需立即戴好口罩到發熱門診排查，往返途中不要乘坐公交車、地鐵，減少與他人的接觸，不自行購藥服藥。

北京市衛健委表示，接種疫苗是預防感染新冠病毒後導致重症、危重症和死亡的有效措施。請符合條件的人群，尤其是老人和兒童，盡快接種疫苗，如已經完成基礎免疫半年後請及早進行加強免疫接種，保護自己，保護家人。