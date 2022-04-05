綜合外媒報導，金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正4日表示，北韓反對戰爭，但如果南韓選擇軍事對抗或採取「先發制人」行動，那麼北韓或將不得不動用核武器將其夷為平地。

金與正透過北韓官媒《朝中社》(KCNA)發表聲明，南韓國防部長李旭最近發表有關襲擊北韓的言論是一個「很大的錯誤」。

李旭週五表示，韓國軍方擁有多種導彈，其射程、精度和威力都顯著提高，他表示「能夠準確快速地擊中朝鮮境內的任何目標」。他更說明，若發現北韓明顯的攻擊跡象，會採取清除攻擊源頭及其後勤、指揮部門的「先發制人」行動。

金與正的聲明說，李旭的言論是一種令人討厭的表達方式。北韓早已表示南韓不是我們的主要敵人，除非南韓先對北韓採取軍事行動，否則不會將其當作攻擊目標。金與正表明，北韓的核力量的首要用途是反對戰爭，但若南韓選擇李旭所吹噓的「先發制人」的攻擊行動的話，那南韓將成為首要目標。

她更烙下狠話，如果南韓軍隊進犯北韓一寸領土，那朝鮮半島將陷入有史以來最嚴重的災難。一旦發生戰爭，北韓的核武器將會一擊摧毀敵人，用以保存自身的武力。

她在最後表示，這不僅僅是威脅，這是北韓對南韓可能採取的魯莽軍事行動的反應。她並指出，南韓可以通過放棄任何對一個擁有核武器的國家先發製人的「夢幻般的白日夢」來避免這種命運。