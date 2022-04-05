一代武俠巨星、有「獨臂刀王」之稱的王羽2015年在泰國機場腦中風昏倒，當時他經歷2次開顱手術，近年身體狀況頻傳亮紅燈，今(5日)上午，女兒王馨平哀痛在臉書發文，證實爸爸不敵病魔過世，享壽80歲。而王羽過去和3個女兒感情親密，還傳出他出手管王馨平的戀情，受訪時大轟王馨平當時男友鄭嘉穎沒出息，最終拆散了這對情侶，但王馨平多年後替父親平反，強調分手跟爸爸無關。

王羽1969年和王翠結婚，生下3個女兒王馨平、王加露、王美怡，1975年婚變離婚，而王羽的女兒中最有名的是承父親衣缽出道成為藝人的王馨平，當年最走紅的歌曲是〈別問我是誰〉，當紅時期更與劉小慧、黎瑞恩及湯寶如並稱「寶麗金四小花」，而王馨平人美、身材好，最知名的戀情是當年曾和《步步驚心》的中「八爺」鄭嘉穎，但當年鄭嘉穎還沒紅，王羽曾受訪表示認為男方配不上自己女兒。

鄭嘉穎後來娶陳凱琳。（圖／翻攝自ghlchan IG）

王羽當時強烈反對王馨平和鄭嘉穎交往，甚至脫口說出：「我一看他就知道沒有出息啊！妳爸爸是什麼人？這個男的我一看就知道」，因王羽在這圈子打混太久，知道演藝圈的黑暗面，女兒出道時曾和他規定好，要求不可碰毒品，也不可以嫁同行，只因他清楚演藝圈的夫妻很少白頭到老。

王馨平後來嫁給任職金融業的富商李家輝。（圖／翻攝自linda_wong_xin_ping IG）

而王馨平起初因此和王羽傳出大吵，王羽更放話：「妳有權嫁，我有權不去，妳得不到我的祝福」，最後王馨平與鄭嘉穎分手，與金融界任職的男友李家輝結婚，鄭嘉穎則和小他22歲的陳凱琳結婚。2012年王馨平客串《春嬌與志明》，其中一句台詞：「妳（王馨平）跟鄭嘉穎分手，我哭了好幾晚」，沒想到掀起討論，導演彭浩翔趕忙發文道歉，指自己只是以王馨平粉絲的心態寫出這段台詞，沒有要消費當事人的意圖。

而王馨平則說：「講真，不是因為爸爸（分手），我有自己主見，如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去」，更表示：「一直以來，我都認為鄭先生是一位成功出色的藝人，我父親的言論，我這做女兒的只能在這此深表道歉」。