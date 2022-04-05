台灣健保的好，連外國人都知道！來台念研究所的俄羅斯女學生菲菲，透露自己「長了一顆不好的東西」，她接受醫師建議開刀，雖然獨自一人面對麻醉、手術，但健保制度讓她無後顧之憂。遠在俄羅斯的外婆，也對台灣隨處可見的公園板凳、免費公廁感到驚訝。

YouTube頻道《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問來自俄羅斯新西伯利亞的菲菲，她2019年來台灣念華語碩士，本來想回國教中文，「結果在台灣習以為常的便利，讓我離不開這裡」。

隻身一人在台灣，菲菲很喜歡獨立的自己，短時間內從女孩變成女人。她透露，身體曾長出不好的東西，原先不以為意，沒想到愈長愈多；醫生建議開刀，她只好在沒有家人、朋友的陪伴下，被送上手術台。

「對一個學生而言，台灣健保真的救了我，一點也不誇張」，菲菲表示，在俄羅斯也開過刀，但台灣迅速、方便、服務好、費用合理、開藥簡單，跟俄國剛好相反。

她也和家鄉的外婆視訊，希望有朝一日能實現帶外婆親眼看看台灣的願望，儘管在疫情時刻可能很難實現。