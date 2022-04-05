晶片荒持續打擊全球汽車廠，福特（Ford）第一季在美國市場的汽車銷量年減17％，不過該公司表示銷售出現好轉跡象。

根據福特4日公布，第一季美國汽車銷量年減17％，降至432,132輛，3月份汽車銷量年減26％至159,328輛，銷售數據符合市場預期。

福特銷售、經銷與卡車業務副總裁弗里克（Andrew Frick）表示，進入春季銷售季後，福特的銷售狀況出現改善跡象。雖然全球車用晶片短缺持續對汽車廠形成挑戰，但3月汽車銷售出現好轉。F系列皮卡3月新增零售訂單創下5萬輛紀錄。